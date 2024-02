Net als elk jaar brengen alle grote av-fabrikanten ook in 2024 weer een groot aantal nieuwe av-producten op de markt in Nederland en België. Op het gebied van televisie is 2024 geen schokkend jaar; er wordt vooral gewerkt aan verbeteringen en optimalisaties. Zo zien we ook in 2024 miniled-televisies, QLED-modellen en natuurlijk oled- en qd-oled-televisies op de markt verschijnen. Op het gebied van audio zien we dezelfde trend met diverse kleine verbeteringen, waaronder draadloze mogelijkheden voor het versturen van audio vanuit de televisie naar de soundbar. Op deze pagina vind je de nieuwste televisies en audioproducten van alle grote merken voor 2024.

Het belangrijkste dat opvalt in 2024 is dat de grotere fabrikanten vooral strijden om de hoogste helderheid van televisies. We weten dat lcd-televisies, en dan met name de miniled-modellen, de hoogste helderheid kunnen behalen, maar ook op het gebied van oled worden grote stappen gezet. Fabrikanten als Samsung en LG beloven dit jaar de maximale helderheid van een (qd-)oled-televisie naar 3.000 nits te brengen. De concurrentie tussen deze twee fabrikanten gaat in 2024 gewoon door, waarbij LG zich focust op de MLA-techniek voor oled-televisies en Samsung stappen zet met de qd-oled-techniek. Andere fabrikanten, waaronder Sony, Philips en Panasonic, nemen displays bij deze bedrijven af voor hun eigen topmodellen. Daarnaast zien we dit jaar grotere modellen op de markt verschijnen. Op het gebied van lcd-televisies gaan we over de 100-inch heen voor relatief betaalbare prijzen, en op het gebied van oled worden 83-inch en 97-inch iets toegankelijker. Tot slot is er veel concurrentie op het gebied van smart tv, met inmiddels tal van verschillende platformen. In 2024 komt daar FireTV OS bij op de modellen van Panasonic en Titan OS op de televisies van Philips.

Op het gebied van audio zijn er in 2024 geen hele grote verbeteringen doorgevoerd. Het aantal kanalen van soundbars neemt toe en het surround-effect wordt elk jaar weer iets beter. Daarnaast doen fabrikanten er alles aan om hun audioproducten optimaal samen te laten werken met de hun nieuwste televisies. Wil je alles weten over de nieuwigheden voor 2024? Lees dan verder in ons verslag van CES 2024. Wil je meer weten over de line-ups van vorig jaar? Bekijk dan het home cinema overzicht 2023.

AV line-up 2024

Aan het begin van het jaar laten alle fabrikanten zien wat we in 2024 kunnen verwachten, onder meer wat betreft tv’s, audiosystemen, receivers en soundbars. Op deze pagina zetten we het hele jaar alle nieuwe producten per fabrikant voor je onder elkaar. Zo vind je hier onder meer de nieuwe televisies die Samsung, Panasonic, Philips, Sony en LG in 2024 naar Nederland en België brengen. We verzamelen op deze pagina per fabrikant alle modellen, inclusief alle specificaties, foto’s en prijzen.