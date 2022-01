Zijn alle OLED tv’s hetzelfde of zijn er verschillen? We leggen het uit

Standaard OLED

Als we OLED-tv’s willen onderscheiden op basis van de specifieke verschillen in de technologie, dan zouden we dat bijvoorbeeld als volgt kunnen doen: conventionele OLED, OLED met een extra koelingslaag, de nieuwe generatie OLED-panelen zoals gebruikt in de LG evo-modellen, en de nieuwe EX-panelen.

Al moeten we daar onmiddellijk bij vermelden dat je dit niet als vaste categorieën mag gebruiken, en je mag er ook geen harde conclusies aan verbinden. De redenen daarvoor zullen blijken uit dit artikel, maar voorlopig gebruiken we deze opdeling even om de belangrijkste verschillen aan te stippen.

De pixelstructuur van een LG OLED65E8 (2018)

Standaard OLED-tv’s zijn toestellen met een paneel zoals we dat bijvoorbeeld in 2018 en vroeger zagen. Het is belangrijk om te benadrukken dat zelfs in 2018 de panelen al geëvolueerd waren, we zijn op dat moment al immers vijf jaar na de eerste OLED-tv. Maar wezenlijke verschillen in prestaties waren er niet, althans geen die LG publiek bekend maakte. In die periode kregen we vaak als antwoord op de vraag of er nieuw paneel in een model zat: ja, maar de prestaties zijn nagenoeg onveranderd. Voor standaard OLED-panelen mag je rekenen op een helderheid van ongeveer 145-155 nits op een volledig wit veld en rond de 750 nits op een 10% venster.