Harman Kardon heeft het Harman Explore event gehouden om de nieuwe producten voor 2022 te laten zien. We beginnen in dit nieuwsbericht met de oordopjes en koptelefoons. En daar zit een uniek exemplaar tussen, zoals de JBL Tour Pro 2.

JBL Tour Pro 2

Oordopjes met een slimme oplaadcase met daarin een display. Het is niet iets waar je direct aan zou denken, maar JBL lanceert het met de JBL Tour Pro 2. Het bedrijf noemt het een smart oplaadcase met een 1,45-inch LED-touch-display. Hiermee kun je je muziek beheren, oordopjes aanpassen en berichten, oproepen en social media-meldingen ontvangen. En dat zonder je telefoon te hoeven aanraken. De JBL Tour Pro 2 beschikken over active noise cancelling en beschikt over zes microfoons.

Kenmerken van de JBL Tour PRO 2:

● True Adaptive noise cancelling met aanpasbare ANC en aanpasbaar omgevingsgeluid

● 10 mm dynamische drivers aangedreven door legendarisch JBL PRO-geluid

● Aanpasbare geluidservaring met Personi-fi 2.0

● Meeslepende JBL Spatial Sound

● 40 uur totale muziekweergave – 10 uur in de oordopjes en nog eens 30 uur in de case

● 6-mic perfecte telefoongesprekken met VoiceAware

● Bluetooth 5.3, LE Audio-connectiviteit

● Ovaal buisontwerp met meerdere maten oordopjes voor comfort, prestaties en de perfecte afdichting Advertentie

JBL Tour One M2

De JBL Tour One M2 is de opvolger van de vorig jaar verschenen JBL Tour One. Deze koptelefoon moet JBL’s hybride True Adaptive ANC combineren met JBL Pro-tuned drivers. Dit moet volgens de fabrikant zorgen voor het allerbeste geluid. De active noise cancelling past zich automatisch en in realtime aan de omgeving aan. De batterijduur is 50 uur (30 uur met ANC aan) en met tien minuten opladen kun je vijf uur luisteren.

Kenmerken van de JBL Tour ONE M2: