De LG OLED Flex LX3 is een 42-inch oled-televisie die in twee standen gebruikt kan worden; met een gebogen scherm voor een optimale game-ervaring en met een plat scherm voor comfortabel tv kijken.

Middels een speciale knop op de afstandsbediening kan de gebruiker de curve (buiging) van het scherm zelf instellen. Je kunt kiezen uit twee presets of in maximaal 20 stappen van 5 graden het scherm naar eigen wens buigen. Daarnaast kan het scherm ook handmatig in hoogte versteld worden, waarmee het scherm in een hoek van je af of naar je toe geplaatst wordt.

De LG LX3 is voornamelijk gericht op gamers die zo nu en dan ook wat films en series kijken. Zo zijn er diverse gaming features aanwezig, waaronder HDMI 2.1 met variable refresh rate (VRR), auto low latency mode (ALLM) en 4K120. Ook AMD FreeSync en Nvidia G-Sync worden ondersteund. LG heeft daarnaast handige functies toegevoegd, waaronder een ingebouwde game-app met custom screensavers en snelkoppelingen naar Twitch en YouTube. Dankzij Multi View kun je meerdere bronnen tegelijkertijd op het scherm kijken, bijvoorbeeld een game en een YouTube-stream.

Wat de LG OLED Flex TV gaat kosten en wanneer deze op de markt verschijnt is nog niet bekend.