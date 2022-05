Gaming

Game Mode Extreme van Panasonic laat een aantal verbeteringen zien op alle oled tv’s en de LXW944-serie. Hieronder valt het ondersteunen van belangrijke HDMI2.1-functies zoals High Frame Rate (HFR) en Variable Refresh Rate (VRR) bij 120 Hz in full 4K-resolutie. Dankzij de ondersteuning van VRR, kunnen potentiele problemen van de console, zoals ‘judder’ en ’tearing’ voorkomen worden. Als VRR is ingeschakeld, synchroniseren de tv en de console de framesnelheid voor een vloeiendere beeldweergave. De functie Game Control Board brengt alle relevante instellingen en informatie samen op één plek en geeft ze weer als een overlay over de game. Dit betekent dat gamers hun game niet hoeven te sluiten om er toegang toe te krijgen. Bovendien kan de functie zo worden geprogrammeerd dat hij met één druk op de afstandsbediening toegankelijk is door hem toe te wijzen aan de personaliseerbare my App-knop.

De 60Hz Refresh Mode verbetert de latency en input lag voor 60 Hz- games op oled tv’s. Dit verlaagt de stress tijdens het gamen aanzienlijk voor gamers die snelle reactiesnelheden wensen, vooral bij actiegames. Daarnaast zijn alle oled tv’s en de LXW944-serie voorzien van het AMD FreeSync Premium Support-certificaat. De LXW944-serie heeft tot slot een 120Hz-scherm.