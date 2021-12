LG lanceert 65-inch ‘Art’ oled tv met flexibel audiosysteem

Dat klinkt natuurlijk erg interessant, maar de verwachtingen moeten getemperd worden aangezien dit model in Zuid-Korea is gelanceerd en voorlopig ook alleen daar verkocht zal worden.

LG heeft de televisie de naam LG 65ART90 meegegeven en onderdeel gemaakt van de ‘OLED Evo Object Collection’. Het is één van de eerste modellen waarmee LG duidelijk de hoek van de lifestyle in wil, iets waar concurrent Samsung al een paar jaar mee bezig is.

Volgens LG is de 65ART90 dan ook vooral gericht op consumenten die een indrukwekkende beeldkwaliteit willen combineren met innovatief design. Maar, wat is er dan innovatief aan? Allereerst beschikt de tv over een metalen frame, waarmee het toestel op de grond of schuin tegene de muur gezet kan worden. Ook kan het scherm hiermee vlak tegen de muur gehangen worden.

Het meest opvallende is echter het audiosysteem. De 65ART90 komt met een speaker aan de voorzijde die over het scherm schuift zodra de televisie uitgezet wordt. Als je muziek luistert blijft er nog een klein deel van het scherm zichtbaar, bijvoorbeeld voor de Spotify-knoppen. Met een knop op de afstandsbediening kan de gebruiker zelf bepalen wat de positie van de cover/speaker is. Het audiosysteem is overigens een 4.2-kanaals systeem met 80 watt aan vermogen. De cover is gemaakt van Kvadrat en beschikbaar in de kleuren beige, redwood en groen.

Het scherm zelf is niet vernieuwd. Het gaat om een aangepaste versie van de G1-serie oled tv van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De 65-inch LG 65ART90 wordt later deze maand in Zuid-Korea op de markt gebracht voor omgerekend 7.500 euro.