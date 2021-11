Review: Sony HT-A7000 – Nieuw topmodel van Sony

Gemaakt voor 65-inch

Net zoals LG en Philips veronderstelt Sony dat mensen die een high-end soundbar kopen wellicht over een grote televisie beschikken. De HT-A7000 is dan ook een grote soundbar, die heel fors overkomt als we hem bij de 55-inch LG OLED-tv in de woonkamer plaatsen. Bij de 65-inch Sony in de testruimte klopt het plaatje wel weer. Nu ja, het is maar hoe belangrijk je symmetrie vindt. Niemand houdt je tegen om de HT-A7000 met een 48-inch scherm te combineren. Je stelt deze soundbar best zo vrij mogelijk op, met niets dat de uitstraling van het geluid aan zijkanten of bovenaan belemmerd.

Deze Sony is niet enkel breed, het is eigenlijk op alle vlakken potig. Bij het uitpakken heb je wel wat gewicht in je handen en de HT-A7000 is bovendien behoorlijk diep. Dat komt natuurlijk omdat er aan de bovenkant twee extra speakers zijn voorzien. De bovenkant van de soundbar bestaat uit zwart glas – behalve net aan de uiteinden waar deze speakers zitten. Die keuze voor een glanzend glasoppervlakte is een dubbelsnijdend zwaard. Langs de ene kant bezit de Sony hierdoor een zeker klasse die je maar weinig bij soundbars vindt. Het ziet er strak én kostbaar uit, typisch iets voor het Japanse design-gevoelig merk. De premiumprijs zien we op dat vlak wel terugkeren in het design en afwerking. Langs de andere kant heb je soms wel last van reflecties. Dat ondervonden we bijvoorbeeld toen we de soundbar wat verder van het scherm hadden geplaatst en wij vanaf de zijkant naar een gamesessie van een gezinslid keken. Pas als je hem echt dicht bij het scherm plaatst heb je dat probleem niet.