Functies

De JBL Quantum Stream Studio is zeer rijkelijk uitgerust, met nagenoeg alles dat je nodig hebt voor opnamen, gesprekken of streams in hoge kwaliteit. Zoals gezegd is het dempen van de microfoon eenvoudig, met een simpele aanraking op de bovenzijde, waarna de ledring op de bovenzijde zal oplichten.

Op de onderzijde kun je de spraakopnamepatronen selecteren. Hiermee wissel je snel tussen: cardioïde voor wanneer je zelf opneemt of streamt, bidirectioneel als je iemand interviewt aan de andere kant van de microfoon, stereo als jij en je co-host aan dezelfde kant van de microfoon zitten of je een muziekinstrument opneemt, en omnidirectioneel voor elke stream of podcast waarbij meer dan twee mensen praten.

Je hebt de keuze om een headset direct op de microfoon aan te sluiten via de 3,5mm-poort, maar wanneer de microfoon met usb-c op je computer is aangesloten kun je elke op de computer aangesloten headset of speakerset gebruiken. De balans tussen input en output kan op de microfoon zelf met de draaiknop aangepast worden. De dynamische bereikcompressor in de microfoon voorkomt dat je stem gaat clippen als je te luid praat, of geeft je een boost als je te zacht praat, maar dat kun je dus zelf nog aanpassen indien nodig. De ledring rondom de draaiknop toont dit volume en laat het dus ook zien wanneer je stem begint te clippen.

Overigens kan de microfoon nog geheel naar eigen wens aangepast worden middels de QuantumENGINE-software van JBL. Hiermee is onder meer de gain en EQ aan te passen via het scherm van je computer. Ook kun je dan snel jezelf dempen, de ruisonderdrukking aanpassen en de RGB-verlichting aanpassen.