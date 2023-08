Panasonic lanceert GNW10 Sound Slayer draagbare gamingspeaker

De GNW10 bestaat uit een draadloze, rond de nek gedragen gamingspeaker en een aparte draadloze transmitter. De transmitter hoeft alleen maar via een USB-kabel verbonden te worden met een pc of console om een draadloze verbinding tot stand te brengen met de draagbare gamingspeaker. Het GNW10-systeem is compatibel met Windows 10/11-pc’s, PS4/PS5- consoles en de Nintendo Switch (alleen de tv-modus). Het ondersteunt ook de aansluiting van een subwoofer.

De vier 38mm-speakers die van voor naar achter in de GNW10 zijn geplaatst, maken geluiden vanuit alle richtingen mogelijk. Bovendien creëert de nieuwe behuizing van 130cc – 60% groter dan die van de huidige SC-GN01 – nog meer akoestische druk en een aanzienlijk krachtigere bass. Pc-gebruikers kunnen de speciale Sound Slayer-app downloaden voor intuïtieve, eenvoudige configuratie van meerdere functies, zoals equalizer, spraakvolume en geluidsmodus. Gebruikers kunnen tot drie verschillende voorinstellingen opslaan. De in de behuizing van de GNW10 ingebouwde ledlampjes zorgen voor extra sfeer en kleur tijdens het gamen.

Ook de GNW10 beschikt over de geluidsmodi die werden ontwikkeld in samenwerking met het FINAL FANTASY XIV Online-soundteam van SQUARE ENIX voor de GN01:

Advertentie

Role-Playing Game mode – Ideaal voor het spelen van games en geoptimaliseerd voor FINAL FANTASY XIV Online. Deze modus creëert een gevoel van realiteit en intensiteit, alsof de gebruiker zich in de virtuele wereld van de game bevindt.

First-Person Shooter mode – Geeft ruimtelijk geluid nauwkeurig weer waardoor de gebruiker subtiele geluiden als voetstappen kan horen. Een voordeel bij first-person shooter- en third- person shooter-games.

Voice mode – Maakt menselijke stemmen beter hoorbaar voor een meeslepende ervaring. Aanbevolen voor avonturengames, waarin duidelijke dialogen belangrijke aanwijzingen kunnen bevatten.

De om de nek gedragen GNW10 gamingspeaker is ontworpen om na urenlang intens gamen nog comfortabel te zitten. Zo werd een ergonomische behuizing gecreëerd die het sleutelbeen niet aanraakt en de monnikskapspier niet belast. Het resultaat is een lichte body en een comfortabele pasvorm.

De GNW10 biedt volgens Panasonic een betrouwbare draadloze verbinding voor meer bewegingsvrijheid zonder latency. De door Panasonic ontwikkelde draadloze technologie kan de 6-kanaals geluidssignalen via een speciale 2,4GHZ-band versturen met een latency van minder dan 20 ms. De GNW10 is een verbetering ten opzichte van de SC-GN01 door de introductie van de ‘AI voice communication processor’ van Intelligo Technology, Inc., die ruisonderdrukking, echo-onderdrukking en AI Beamforming biedt. Deze technologie elimineert omgevingsgeluiden en geluid dat door de eigen speakers wordt geproduceerd. Hierdoor ontstaat een omgeving waarin medespelers alleen de stem van de gebruiker horen. De heldere en duidelijke communicatie geeft gebruikers het gevoel alsof ze naast hun gamingvrienden staan.

De GNW10 is verkrijgbaar vanaf december 2023. De prijs wordt later bekendgemaakt.