IFA 2023 round-up: techbeurs lijkt zijn glans verloren te hebben

Beeld

In de categorie beeld kijken we onder meer naar televisies, projectoren en mediaspelers, maar we kunnen al verklappen: er was op dit vlak vrij weinig te beleven. Eigenlijk waren er maar twee fabrikanten die hun nieuwe tv line-up (of een deel daarvan) aankondigden. TCL was hiervan de grootste. Het bedrijf komt met een aantal nieuwe miniled-televisies die beschikken over een quantum dot-filter. TCL introduceert als nieuw topmodel de QD-Mini LED TV X955. Deze televisie is voorzien van miniled-achtergrondverlichting met meer dan 5.000 Full Array Local Dimming (FALD) zones en meer dan 5.000 nits piekhelderheid.

Toshiba TV, een merk dat tegenwoordig onder Vestel valt, kondigde ook een nieuwe tv line-up aan. Het bedrijf komt met betaalbare QLED- en OLED-televisies, waarbij je als consument ruime keuze hebt qua smart tv; Google TV, Fire TV, Android TV en het VIDAA smart tv-platform. Hisense bracht één nieuw model mee naar de IFA in Berlijn. Hisense kondigde de 100U7KQ aan. Deze 100-inch televisie maakt gebruik van miniled-achtergrondverlichting met 1620 zones en een 120Hz refresh rate.

Grotere fabrikanten als LG en Panasonic brachten geen nieuwe televisies mee, terwijl Sony helemaal niet van de partij was. Ook Philips (TP Vision) was niet aanwezig op de IFA, maar het bedrijf houdt over twee weken wel een eigen evenement waar we nieuwe televisies mogen verwachten. Samsung bracht wel wat nieuws mee maar besteedde er maar weinig aandacht aan. De Zuid-Koreaanse fabrikant kondigde een 85-inch televisie voor buiten aan en komt later dit jaar met 77-inch en 83-inch oled-televisies waarvan het oled-paneel door LG Display gemaakt is.