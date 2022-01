Philips komt met soundbar, subwoofer en satellietspeaker in Fidelio-serie

Met de drie nieuwe producten voor het Fidelio AV-platform wil Philips Sound multiroom, multi-channel en hoogwaardige audiostreaming mogelijk maken. Daarbij wordt de kern van de Fidelio-serie niet vergeten en dus is er aandacht voor premium prestaties, design en materialen. Nieuw aangekondigd zijn de Philips Fidelio FB1 soundbar, Fidelio FW1 subwoofer en de Fidelio FS1 satellietspeaker.

Het Philips Fidelio draadloze AV-systeem is gebaseerd op DTS Play-Fi-technologie. Het maakt gebruik van een premium en app-gestuurd multiroom audioplatform voor een naadloze verbinding met streaming tussen compatibele apparaten als tv’s, mobiele apparaten, soundbars en speakers. De nieuwe Philips Fidelio-range werkt met een intelligent ecosysteem. Speakers kunnen zelf detecteren wanneer deze verbonden is met een ander Fidelio-product.

Philips Fidelio FB1 soundbar

De Philips Fidelio FB1 is een slanke 7.1.2-soundbar en beschikt over 15 drivers en 310W (RMS) vermogen. Dit moet zorgen voor kamervullende prestaties. De soundbar is verdeeld in onafhankelijke behuizingen voor de LCR-secties. Dit moet zorgen voor een uitstekende helderheid. Elk van de LCR-kanalen beschikt over een paar midrange-drivers die aan weerszijden van een tweeter zijn gemonteerd. Ook zijn er twee zijwaarts gerichte drivers, één aan elk uiteinde van de balk. Deze moeten helpen voor een surround sound. Ook zijn er twee speciale Dolby Atmos-elevatiedrivers bovenop de soundbar aan weerszijden van een speciale basbehuizing met twee subwoofers.

De Philips Fidelio FB1 soundbar is voorzien van een Muirhead-lederen wikkel rond de schuine rand van de soundbar en een akoestisch transparant metalen gaas.

Philips Fidelio FW1 draadloze subwoofer

Als aanvulling op de Fidelio FB1 soundbar kun je kiezen voor de Fidelio FW1 draadloze subwoofer. Deze beschikt over een grote naar beneden gerichte 8-inch woofer driver en twee aan de zijkant gemonteerde passieve radiatoren die back-to-back werken. Deze subwoofer is voorzien van een 200W (RMS) versterker en moet daarbij zowel muziek als films een extra dimensie geven. Ook hier vinden we Muirhead-leer, hout en een bovenblad van geborsteld aluminium dat moet zorgen voor een premium design.

Philips Fidelio FS1 draadloze speaker

De draadloze Philips Fidelio FS1 speaker is te gebruiken als een stereopaar of als satellietspeaker in een 7.1.4-systeem met de FB1 soundbar en FW1 subwoofer. De speaker heeft een naar voren gerichte tweeter, een schuin naar boven gerichte mid-range unit en een naar beneden gerichte woofer in een speciaal eigen deel van de behuizing. De basprestaties worden versterkt door twee passieve radiatoren. Het vermogen van de Fidelio FS1 is 60W (RMS) waarmee de speaker volgens Philips geschikt is voor middelgrote tot grotere kamers.

Ook hier vinden we Muirhead-leer terug, samen met metaal, voor een hoogwaardige afwerking. Ook zijn er ingebouwde led-lampen aanwezig die kunnen samenwerken met Ambilight-tv’s van Philips. Dit wordt gesynchroniseerd, waardoor het Ambilight-effect ook verder door de kamer wordt uitgebreid.

Prijs en beschikbaarheid

De Philips Fidelio FB1 soundbar is vanaf mei 2022 verkrijgbaar voor 799,99 euro.

De Philips Fidelio FW1 subwoofer is vanaf mei 2022 beschikbaar voor 499,99 euro.

De Philips Fidelio FS1 speaker is vanaf juni 2022 verkrijgbaar voor 299,99 euro.

