Yale brengt nieuwe serie beveiligingsproducten op de markt

Yale heeft tijdens IFA 2023 een aantal nieuwe beveiligingsproducten voor de Europese markt aangekondigd. Het bedrijf komt met een compleet alarmsysteem, een nieuwe videodeurbel, een camera voor binnen en een camera voor buiten. Natuurlijk zijn alle nieuwe producten te combineren met de slimme sloten van Yale.

De Yale Smart Video Doorbell is een slimme deurbel met een 1080p beeldkwaliteit en een 154 graden kijkhoek. Het apparaat komt in een draadloze en een bedrade variant, beschikt over tweewegcommunicatie en komt met nachtvisie. Zodra de deurbel bewegingen detecteert of er aangebeld wordt krijg je automatisch een melding op je smartphone. De deurbel krijgt een prijs van 159,99 euro mee.

Ook de Smart Indoor Camera heeft een 1080p beeldkwaliteit en beschikt over een 110 graden kijkhoek, nachtvisie en opnamen wanneer bewegingen gedetecteerd worden. Daarnaast beschikt de camera over een privacymodus, bijvoorbeeld wanneer je deurslot ontgrendeld is en er dus geen opnamen gemaakt hoeven te worden. Ook kun je specifieke zones uitsluiten, worden mensen herkend en kun je schema’s aanmaken. De camera voor binnen kost 59,99 euro.

Advertentie

De Smart Outdoor Camera heeft dezelfde specificaties als de Smart Video Doorbell en komt ook in draadloze en bedrade varianten op de markt. Daarnaast beschikt de camera over een spotlight die aangezet wordt zodra bewegingen gedetecteerd worden, plus een speciale nachtvisie met kleurweergave. De Smart Outdoor Camera kost 129,99 euro.

Deze camera’s en andere producten van Yale kunnen gekoppeld worden aan het nieuwe alarmsysteem van het bedrijf. Het systeem komt met tal van sensoren, bijvoorbeeld om een open deur of raam te detecteren. Samen met de andere producten kan het alarmsysteem in de Yale Home-app aangezet en uitgezet worden, en krijg je meldingen zodra er een alarm afgaat. Het Yale Smart Alarm werkt met Amazon Alexa, Google Assistant en Philips Hue. Met een extra abonnement krijg je toegang tot opties als cloudopslag, en 4G zodat je alarm ook blijft werken als je WiFi wegvalt. Het starterkit voor het Yale Smart Alarm gaat 349,99 euro kosten.