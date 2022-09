TCL komt met high-end Ray-Danz soundbar X937U

TCL heeft tijdens de IFA 2022 in Berlijn een nieuwe high-end soundbar voor de Europese markt gelanceerd. De TCL Ray-Danz soundbar X937U is een 7.1.4-kanaals soundbar en wordt aangestuurd door Dolby Atmos en DTS:X. Dit model heeft daarnaast een uniek ontwerp dat volgens de fabrikant een superieure luisteromgeving creëert.

In 2020 verscheen de eerste Ray-Danz soundbar van TCL, namelijk de TS9030. Op de redactie waren we best tevreden over dit model in onze review. Eerder dit jaar verscheen de Ray-Danz C935U, een 5.1.2-kanaals soundbar. Dit keer gaat TCL helemaal los met de 7.1.4-kanaals Ray-Danz soundbar X937U.

Dit is de TCL Ray-Danz soundbar X937U

De TCL Ray-Danz soundbar X937U bestaat uit een slanke bar-vormige unit met 7.1.4-kanalen. De fabrikant garandeert een multidimensionale audio-ervaring en ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X. De audio-ervaring moet zich op intelligente wijze aanpassen aan iedere kamer.

De gebruiker kan de bas met één klik op de afstandsbediening tot het maximum instellen en het geluid echt voelen bij een basfrequentie van slechts 20Hz – de laagste basdrempel voor het menselijk oor. De nieuwe TCL X937U is eenvoudig in te stellen en beschikt over Auto Sound Calibration om automatisch rekening te houden met alle ingewikkelde variabelen.

De soundbar en achter luidsprekers van de X937U zijn omhuld met milieuvriendelijk materiaal dat is gemaakt van gerecycled rPET, zoals plastic flessen. Uiteraard wordt er ook een subwoofer meegeleverd.

Belangrijkste kenmerken TCL X937U

RAY-DANZ- technologie

Geavanceerde Akoestische Reflector

Technologie 7.1.4-kanaals

Configuratie met draadloze Subwoofer en draadloze achter luidsprekers

Dolby Atmos

DTS:X

HDMI 2.0 met eARC

HDMI 2.0-ingang

1020W maximaal audiovermogen

Optische/Bluetooth-ingang

Werkt met Google Assistent, Alexa en Apple AirPlay

Prijs en beschikbaarheid

We moeten nog even wachten op de prijs en beschikbaarheid. Deze zijn op dit moment nog niet bekend.