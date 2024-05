Focal introduceert Azurys en Hadenys hoofdtelefoons

Focal brengt de Hadenys met open oorschelpen op de markt als passieve hoofdtelefoon die met name bedoeld is voor gebruik in huis. Het model heeft een tijdloos design, en is uitgerust met honingraatroosters, echt leder, een ademende hoofdband en juk van geweven stof voor nog meer comfort en lichtheid. Volgens de Franse fabrikant biedt de hoofdtelefoon een warm, dynamisch en gedetailleerd geluid.

Ook de Azurys is een passieve hoofdtelefoon met fysieke kabelverbinding, maar dan voorzien van gesloten oorschelpen. Dit model is niet alleen geschikt voor gebruik in huis maar ook voor onderweg. Focal voorziet deze hoofdtelefoon van dezelfde constructie en materialen maar geeft hem een unieke blauwige tint mee.

De Hadenys- en Azurys zijn voorzien van drivers die we kennen uit de Bathys-hoofdtelefoon, de eerste draadloze hoofdtelefoon van Focal met Active Noise Cancelling (ANC). De 40 millimeter drivers met aluminium/magnesium ‘M’-vormige koepel zijn volgens de Franse fabrikant perfect afgestemd op deze passieve hoofdtelefoons.

Beide modellen zijn vanaf juni 2024 te koop. De Hadenys gaat voor 699 euro over de toonbank en de Azurys doet dat voor 549 euro. Elke hoofdtelefoon wordt geleverd met een bijpassende gekleurde draagtas en benodigde kabels.