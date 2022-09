Tweede Ambeo-soundbar van Sennheiser is stuk goedkoper

De Ambeo Plus is niet enkel goedkoper dan de eerste Sennheiser-soundbar, het is ook veel compacter. Het is nu ongeveer even groot als een typische vlaggenschip-soundbar van andere merken. Uithangbord blijft de Ambeo-techniek om een surroundbeeld te creëren door fantoomspeakers te virtualiseren. Deze technologie werd samen ontwikkeld met het Fraunhofer Instituut. Op basis van een akoestische meting die uitgevoerd wordt door vier microfoons in de soundbar, wordt de omvang, vorm en eigenschappen van de woonkamer bepaald. Zo kan de soundbar geluid sturen zodat het lijkt dat geluidseffecten boven en naast te horen zijn. Een eerste demo die we meemaakten op een event gaf de indruk dat de Ambeo Soundbar Plus op dat vlak even effectief is als de originele Sennheiser-soundbar. Een aantal dagen geleden dook de soundbar ook al op.

Veel streamingopties

Op de soundbar draait de MOZART-software van Sennheiser. Hierdoor beschikt het over ruime streamingopties (AirPlay 2, Bluetooth, Chromecast, Spotify Connect en Tidal Connect). Er is ook ondersteuning voor de nieuwste surroundcodecs. Dolby Atmos en DTS:X waren de verwachten, maar daar komt ook MPEG-H (gebruikt in sommige Aziatische landen) en 360 Reality Audio (een Sony-uitvinding beschikbaar bij Tidal en Deezer) bij.

De ingebouwde woofers op de Plus zouden bassen tot 27 Hz produceren. Nog diepere bassen (tot 16 Hz, luidde het) wordt mogelijk door een sub toe te voegen. Sennheiser zet wel de ongewone stap om een optie aan te bieden om meerdere subwoofers te gebruiken. Dat is ongezien bij soundbars. Toch is het geen nieuwe techniek. Bij het bouwen van thuisbioscopen wordt vaak meerdere subwoofers ingezet om akoestische onvolkomenheden in delen van de kamer weg te werken. Bij gebruik van een of meerdere subwoofers zal de kalibratiesoftware ook alle toestellen qua geluid ‘blenden’ om een egale en volle kamervulling te krijgen. Er zijn voorlopig geen plannen om draadloze rear-speakers aan te bieden, iets dat je wel vindt bij de concurrentie.

De nieuwe Ambeo Soundbar Plus komt later in september op de markt. De kostprijs van 1.499 euro maakt het een concurrent voor de topmodellen van LG, Samsung en Sony.