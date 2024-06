Dit is de Sony SRS-XE300

De Sony SRS-XE300 is de grootste bluetoothspeaker in ons zomerdossier. Bij lancering twee jaar geleden was dit ook verreweg het duurste model met een adviesprijs van 200 euro, maar inmiddels zagen we de speaker zelfs al voorbij komen voor 59,99 euro. Aangezien we kijken naar de verkoopprijs kunnen we dit model dus meenemen in ons zomerdossier. Wat mag je verwachten van de Sony SRS-XE300?

De Sony SRS-XE300 is een forse draadloze speaker uit de X-serie. Je kunt de vijfhoekige koker zowel verticaal als horizontaal gebruiken. Van de buitenkant zie je met name rubber en stof, maar waar komt het geluid nu eigenlijk vandaan? Tussen de smalle opening bij het rubber. Sony maakt gebruik van een unieke Line-Shape Diffuser. Samen met de X-Balanced Speaker Unit gaat het geluid langs een nauw diafragma wat zorgt voor een grotere geluidsdruk en een breed geluidsfront. Zo dringt de muziek volgens Sony dieper en verder door en vult het de hele ruimte zonder verlies aan geluidskwaliteit. De speaker beschikt verder over dubbele passieve radiatoren aan beide uiteindes. Fijn is dat deze Sony naast SBC en AAC ook ondersteuning heeft voor Hi-Res Audio middels LDAC.

De Sony SRS-XE300 weegt 1.3 kilogram en is voorzien van IP67-classificatie en is water- en stofbestendig. Dit model is voorzien van een flinke batterij die je 24 uur lang muziek laat afspelen op een enkele lading. Tien minuten laden staat garant voor 70 minuten muziek. Dankzij de microfoons met echo-onderdrukking kun je ook praten via de speaker. Ook is er Multipoint aanwezig om twee apparaten tegelijk te koppelen en via Stereo Pair maak je van twee van deze speakers een echt stereopaar. Opladen kan via de usb-c-aansluiting. Sony heeft een aanvullende app met Sony Music Center om audioinstellingen aan te passen. De Sony SRS-XE300 is verkrijgbaar in de kleuren blauw, lichtgrijs en zwart. De adviesprijs is 119 euro, maar de speaker is ook ruim voor onder de 100 euro verkrijgbaar.