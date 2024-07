Het nieuwe FWD Magazine 104 ligt in de winkel!

Van de Samsung 55S95D en de LG OLED65G4 bijvoorbeeld, twee van de spannendste tv-introducties van 2024. Twee keer OLED, maar ook twee keer het beste beeld? In onze uitgebreide én onafhankelijke reviews van onze tv-expert Eric lees je er alles over. Ook ‘The One’ van Philips komt aan bod, een televisie die gepositioneerd wordt als een toestel dat je heel veel biedt voor een niet te hoge prijs. Maar over veel bieden gesproken: in deze FWD Magazine lees je ook een test van de TCL 115X995. Dat lees je goed, een scherm met een diagonaal van 115 inch (voor u nagerekend: dat is 292 cm). Te installeren door zes mensen, staat op de doos. Zes!

Veel primeurs en unieke reviews ook op audio- en smarthomegebied. Van de Eufy X10 Pro Omni bijvoorbeeld, een robotstofzuiger die ook een dweil kan bovenhalen. Dat geeft je meer tijd om naar je favoriete playlists en albums te luisteren. Dat kan dan weer met de M66 van NAD, een – we citeren even de fabrikant – “revolutionaire” streamer-DAC-voorversterker die tot vier subwoofers kan aansturen. Revolutionair? Dat is een sterke claim, maar er zit een grond van waarheid in.

Iets helemaal anders is de gloednieuwe M1 van Marantz. Klein en compact, en uitgerust met HDMI en streaming. Dit is duidelijk niet de Marantz van je grootvader… Ook de IO-12 van DALI is niet de koptelefoon die iedereen zou verwachten van een luidsprekermerk als DALI. Twee bijzondere tests dus, met oog voor wat goed én minder goed is. In dit nummer nemen we ook de tijd om de drie PowerQuest-oplossingen van AudioQuest op de rooster te leggen.

Op audiovlak vind je verder reviews van de HiFi Rose RA280-versterker, dat een uniek design en GaNFet-versterking naar een lager prijspunt brengt, de betaalbare slanke Imagine T54-speakers van PSB, de nostalgische LEAK Sandwich en de Loewe klang bar3 mr. Een uitgebreide review van een volledig surroundpakket op basis van de 5000 Series van Q Acoustics? Het vroeg veel in- en uitpakwerk, maar het resultaat was zeker de moeite waard!

