Philips lanceert nieuwe hoofdtelefoons, waaronder Fidelio-modellen

De nieuwe premium over-ear ANC Philips Fidelio L4-hoofdtelefoon en TWS draadloze Fidelio T2-hoofdtelefoon met ANC zijn de nieuwste vlaggenschepen van 2023. Daarnaast breidt het merk ook zijn succesvolle GO Sports-serie uit met de Philips A5508- en A5608-sets. Nieuw dit jaar is de introductie van de eerste Philips-slaaphoofdtelefoon, de Philips N7808, ontwikkeld in samenwerking met slaapwetenschapper Kokoon.

Philips Fidelio L4

De L4-hoofdtelefoon zet de Fidelio-filosofie voort en biedt een combinatie van audioprestaties, een lange accuduur, actieve ruisonderdrukking en een perfecte pasvorm en comfort.

De Fidelio L4 heeft een 40mm grafeen gecoate driver, wat moet zorgen voor extra stijfheid zonder extra gewicht. De driver biedt hierdoor een lagere vervorming, resulterend in een helder midden- en hoogbereikgeluid. Een energiezuinige meerpuntsverbinding wordt gegarandeerd door de nieuwste 5.3-versie van Bluetooth met Auracast-uitzendingen en LE-audio. De compatabiliteit met LC3- als de LDAC-codecs moet ervoor zorgen dat de Fidelio L4 draadloze audio van de hoogste kwaliteit kan bieden, waarbij Hi-Res Audio-weergave ook beschikbaar is via de meegeleverde 3,5 mm mini-jackkabel of via USB-C.

Het Hybrid Adaptive ANC-systeem met vier microfoons van de Philips Fidelio L4 is ook verbeterd door de ontluchtingspoort voor de microfoon die extern geluid (feed forward) verplaatst naar de achterkant van de oorschelp, waar deze minder gevoelig is voor windgeruis. De gevoeligheid van de feed forward-microfoon kan ook automatisch worden verminderd als het windgeruis toeneemt. Een extra ingebouwde spraakopnamemicrofoon is bedoeld voor het verwijderen van achtergrondgeluiden waardoor de gebruiker verzekerd is van kristalhelder geluid tijdens gesprekken.

De Fidelio L4 is uitgerust met een verbeterde batterij die 50 uur afspeeltijd biedt, en 40 uur met ANC aan. Bovendien levert 15 minuten snelladen 5 uur afspeeltijd op. Bediening vindt plaats via de met leer beklede touch-bediening met veeg-, tik- en drukacties en stemassistentie via Google Assistant.

De Philips Fidelio L4 is beschikbaar vanaf najaar 2023. De prijs wordt later bekendgemaakt.

Philips Fidelio T2

De nieuwe Fidelio T2 oordopjes bieden full range audioprestaties dankzij het ontwerp met een nieuwe, grote 9,2 mm grafeen gecoate driver en geoptimaliseerde, kleine en zeer efficiënt gebalanceerde armatuurdriver. Bluetooth 5.3 (met Google Fast Pair) met LE-audio en de LC3- codec is aanwezig. Daarnaast biedt de Fidelio T2 ook de LDAC-coded optie voor muziek in de hoogste resolutiekwaliteit.

In totaal beschikt de Philips Fidelio T2 over zes microfoons, drie microfoons in elke oordop. Van deze zes microfoons bieden twee maximale adaptieve ruisonderdrukking. Ook heeft de Fidelio T2 twee speciale spraakopnamemicrofoons, één per oordop en nu met behulp van botgeleidende technologie om windgeruis verminderen.

De Fidelio T2 is 20% kleiner ten opzichte van zijn voorganger, en de oplaadcase is 40% kleiner. De T2 biedt negen uur continu afspelen met ANC geactiveerd en nog eens 27 uur afspeeltijd beschikbaar via de oplaadcase. Volledig opladen van de Fidelio T2 duurt twee uur, waarbij een extra uur afspeeltijd al na vijf minuten opladen mogelijk is. De Fidelio T2 is spatwaterdicht met een IPX4-classificatie.

De Philips Fidelio T2 is beschikbaar vanaf najaar 2023. De prijs wordt later bekendgemaakt.

Philips GO Sports-collectie

De Philips GO Sports-collectie wordt uitgebreid met twee nieuwe modellen in het middensegment. De Philips A5508 TWS oordoppen hebben een 8mm grafeen gecoate driver met lage vervorming . Het model is daarnaast ook voorzien van een hybride ANC-systeem met een ingebouwde windruisonderdrukking.

De Philips A5608 is het nieuwste open-ear-model dat gebruik maakt van bone conduction technologie, dat gebruikers extra veiligheid biedt doordat ze onmiddellijk omgevingsgeluid kunnen horen. Daarnaast heeft het nieuwe model ook een ingebouwd LED-looplicht in de band.

De A5508 en A5608 maken gebruik van Bluetooth 5.3 met de LC3-codec, en een meerpuntsverbinding. Ook beschikken ze over een dubbel microfoonsysteem met automatische detailafstelling via AI. De A5508 biedt zeven uur afspelen met ANC aan, met nog 21 uur vanaf de oplaadcase, en een extra uur afspelen vijf minuten snelladen. De A5608 biedt zes uur afspeeltijd met een extra uur na een snellading van 15 minuten. De A5508 en A5608 zijn IPX5 zweet- en waterbestendigheid.

De Philips A5508 en A5608 zijn beschikbaar vanaf zomer 2023. De prijzen worden later bekendgemaakt.