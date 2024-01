Philips TV lanceert PML9009 miniled-tv en PUS8909 ‘The One’

Naast drie nieuwe oled-televisies brengt TP Vision ook twee nieuwe lcd led-tv series op de Nederlandse en Belgische markt.

Philips PML9009 ‘The Xtra’ QD Mini-LED

Na de lancering van de ‘The Xtra’-serie in 2023, komt TP Vision in 2024 met een opvolger voor deze miniled-televisie. Dit jaar resulteert dat in de introductie van de nieuwe PML9009. De 2024 QD Mini-LED-optie combineert volgens de fabrikant het beste van miniled en Quantum Dot-technologie en biedt prestaties net onder de OLED-modellen maar boven de premium LED-sets (Xtra LEDs, Xtra Contrast, Xtra Color en Xtra Detail).

De PML9009 wordt geïntroduceerd in schermformaten van 55-, 65- en 75-inch en voor het eerst binnen de ‘The Xtra’ serie ook verkrijgbaar in 85-inch. De PML9009 komt met de nieuwste P5-processor in combinatie met een hoogwaardig, 144Hz 98% DCI WCG-paneel. Het panneel heeft een pieklichtopbrengst van 1000 Nits (peak light output).

Verder is de PML9009-serie voorzien van driezijdig Ambilight-systeem. Kijkers kunnen daarnaast gebruikmaken van het nieuwe Titan OS Smart TV-platform. Het Europese ontwerp van ‘The Xtra’ Ambilight TV bestaat uit een extra smalle metalen rand in een donker antracietkleurige afwerking met een dunne geborstelde strip aan de onderkant van het scherm.

Philips PUS8909 ‘The One’

De ‘The One’ Series is vooral voor consumenten die zoeken naar een eenvoudig te begrijpen concept dat is ontworpen om hen een tv te bieden met alles wat ze nodig hebben. Voorzien van de meest belangrijke functies van een high-end tv, maar tegen een concurrerende prijs in het middensegment.

Het concept wordt voortgezet in 2024 met het nieuwe PUS8909-model, verkrijgbaar in schermformaten van 43-, 50-, 55-, 65- en 75-inch, voorzien van de nieuwste P5-processor met een 144 Hz WCG LCD-paneel. Ook komen de tv’s met de driezijdige versie van het Ambilight-systeem.

‘The One’ PUS8909 heeft een minimalistische metalen rand in antracietgrijs met een geborsteld effect aan de onderkant van het scherm. De draaibare voet is ook afgewerkt in antracietgrijs (voetjes van metaal voor de 75″ versie van dit model).

Prijzen en beschikbaarheid

De exacte lanceerdata en prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.