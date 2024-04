Sony 2024 BRAVIA tv’s: dit is er nieuw

Een nieuwe aanpak voor tv-modelnamen

Sony had ons natuurlijk vooral naar LA gehaald om de nieuwe televisies voor te stellen. En er was wel opvallend nieuws. Zo is er bijvoorbeeld een volledig nieuwe, eenvoudige naamgeving: Bravia 9, Bravia 8 en Bravia7. Hoe het volgend jaar met die benamingen verder moet, daarover wou Sony geen commentaar geven, maar we verwelkomen de eenvoud van het principe. Nog een opvallende beslissing, de QD-OLED A95L loopt door dit jaar. Sony wijt dat aan het feit dat het model laat in 2023 later op de markt kwam. Alle modellen leveren nog steeds slechts twee HDMI 2.1-poorten met 48Gbps bandbreedte, naast twee HDMI 2.0-poorten.

Maar voor we de tv’s bekeken wilde Sony ons hun nieuwe mastering monitor tonen, de BVM-HX3110. Deze is niet voor consumenten bedoeld, maar voor filmstudio’s, en gaat tot 4.000 nits piekhelderheid. Een enorme stap ten opzichte van de BVM-HX310 die tot 1.000 nits ging. Sony claimt dat heel wat content momenteel op 1.000 nits gemastered wordt, net omdat de BVM-HX310 de monitor was die breed gebruikt werd in de filmwereld. Maar nu er dus een nieuw model is met 4.000 nits piekhelderheid verwacht Sony dat meer filmmakers daar gebruik van gaan maken. Dat belet uiteraard niet dat er lager gemasterde versies kunnen bestaan, die afgeleid worden van de 4.000 nits-versie. Maar de boodschap was: wij denken dat tv’s moeten volgen met meer helderheid.