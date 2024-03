Samsung 2024 QLED lcd led tv line-up: QN900D en QN90D series

Samsung Tizen OS 2024

Verder beschikken de nieuwe lcd led-televisies van Samsung over HDMI 2.1-poorten, Dolby Atmos, 144Hz en ondersteuning voor HDR10 en HDR10+. Ook dit jaar is Dolby Vision niet aanwezig. Tizen OS 2024 is het smart tv-platform op deze modellen en voor dit jaar heeft Samsung een aantal verbeteringen doorgevoerd. Zo krijgt de gratis tv-dienst Samsung TV Plus een nieuwe interface. Daarnaast kunnen tv-toestellen met gepersonaliseerde accounts vanaf nu beter gekoppeld worden aan bestaande ecosystemen, bijvoorbeeld met Galaxy-smartphones of SmartThings IoT-apparaten.