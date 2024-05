Panasonic 2024 tv line-up, met Z95A, Z93A en Z90A oled tv’s

Panasonic oled tv line-up 2024

Panasonic zet dus vooral in op oled de meeste nieuwe modellen worden uitgerust met ingebouwde Fire TV en de premium eigenschappen van Panasonic, zoals gaming-capaciteiten, inclusief de uiterst lage latentie, True Game Mode en het Game Control Board. Aanvullende gebruikseigenschappen omvatten de Penta Tuner, sorteren op kanaal en de My App-knop in de afstandsbediening voor gemakkelijke toegang tot favoriete applicaties. In de 2024-lijn staan de Z95A en Z93A centraal — de oled-topmodellen van Panasonic. Beide modellen hebben de HCX Pro AI Processor MK II. De Z95A (55- en 65-inch) beschikt over de Master OLED Ultimate-schermmodule, gekoppeld met het geavanceerd Micro Lens Array (MLA) -scherm. Nieuw is ook support voor Dolby Vision IQ met Precision detail en natuurlijk is ook het Technics afgestemde 360 Soundscape Pro weer van de partij. De Z93A komt met veel van dezelfde technieken maar een ‘standaard’ oled-paneel zonder de MLA-techniek.

Het geïntegreerde 360 Soundscape Pro audiosysteem komt met omhoog, zijwaarts en naar voren gerichte array speakers, afgesteld door Technics en ondersteuning voor Dolby Atmos. Het in een rij opgestelde luidsprekersysteem levert nauwkeurig geluid en stelt gebruikers in staat om te profiteren van de Sound Focus functie. Deze kleine luidsprekers kan men gebruiken om een precieze geluidsregeling te realiseren en zones met verschillende geluidsniveaus te maken. Zo kunnen gebruikers een nauwkeurigere geluidskwaliteit ervaren, terwijl mogelijke afleidingen voor anderen worden geminimaliseerd.

De Z90A (42-, 48-, 55- en 65-inch) is voorzien van de Master OLED Pro-technologie (behalve 42- en 48-inch), met dezelfde HCX Pro AI Processor MK II die in de topmodellen wordt aangetroffen. De Z90A is ook voorzien van Fire TV, Game-modus Extreme die een Refresh Rate met 144 Hz biedt en beschikt over de Dynamic Theatre Surround Pro met naar voren gerichte luidsprekers voor een audio-ervaring rondom. Ook is er far-field spraakbediening met Alexa op de Z95A, Z93A en Z90A smart tv’s, waarmee je eenvoudig met je stem apps kunt starten, muziek afspelen, titels zoeken, je smart home-apparaten bedienen en meer – dat alles vanuit de woonkamer zonder naar de afstandsbediening te hoeven grijpen.

De Z85A (55- en 65-inch) komt met een Refresh Rate van 120 Hz, de HCX Pro AI Processor MK II, verbeterde audio in een gebruiksvriendelijk design. De Z80A (55- en 65-inch) is het laagste model in de line-up, uitgerust met de iets minder krachtige HCX-processor en Fire TV.