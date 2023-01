LG bevestigt MLA-techniek voor oled: hogere helderheid, lager verbruik

Deze week hebben zowel LG als Panasonic nieuwe oled-televisies aangekondigd die gebruikmaken van de MLA (Micro Lens Array) techniek. Deze techniek is verwerkt in de derde generatie panelen van LG Display en vooralsnog gaat het alleen om 55-inch, 65-inch en 77-inch 4K-panelen. Ook 8K-panelen van 77-inch en 88-inch krijgen de nieuwe techniek.

Simpel gezegd staat de MLA (Micro Lens Array) techniek voor minuscule lenzen die ervoor zorgen dat het licht dat de pixels uitstralen beter gefocust wordt richting de kijker en niet meer in de televisie weerkaatst. Samen met een nieuwe ‘META Booster’ – een geavanceerd algoritme – moet dit zorgen voor een beduidend hogere helderheid. Een exact getal valt hier nog niet aan te hangen aangezien LG Display praat over maximaal 2100 nits, Panasonic tijdens zijn demonstratie 1500 nits toonde en LG (van de tv’s) het over 1800 nits heeft. Feit is wel dat we meer helderheid mogen verwachten dan de panelen van vorig jaar.

Micro Lens Array is a layer of micrometer-sized convex lenses that maximizes light emission from the OLED panel and enhances energy efficiency by 22 percent compared to that of the same brightness. With this technology, LG Display became the first panel maker to resolve the lingering issue of light being reflected back into the panel and being lost, which restricted the maximum brightness