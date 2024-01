HW-LS60D Music Frame

Samsung brengt ook een volledig nieuw audioproduct op de markt; HW-LS60D Music Frame. Volgens Samsung is dit de eerste volledig te personaliseren draadloze speaker, met ingebouwde IoT-hub. Het is een luidspreker in de vorm van een schilderij of fotolijstje, wat we natuurlijk al kennen van de Ikea Symfonisk Picture Frame.

De HW-LS60D is te gebruiken als stand-alone speaker dankzij bluetooth en Wifi, maar je kunt de luidspreker ook koppelen met je Samsung-televisie of Samsung-soundbar zodat deze te gebruiken is als tv-speaker, surroundspeaker of subwoofer. Je kunt er zelfs meerdere koppelen voor een surround-opstelling. De fotolijst is te vullen met een afbeelding naar wens; zowel foto’s als schilderijen.

De Music Frame biedt ondersteuning voor Dolby Atmos en beschikt over twee woofers, twee tweeters en twee mid-range drivers. Middels de Samsung SpaceFit technologie wordt de audioweergave aangepast aan de omgeving.

Later deze week onthult Samsung meer details over zijn soundbar line-up voor 2024. Dit artikel wordt later bijgewerkt.