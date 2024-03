LG 2024 soundbar line-up met DS95TR topmodel

Het topmodel soundbar voor 2024 is de DS95TR, een 9.1.5-kanaals soundbar met een vermogen van 810 watt. Deze soundbar komt met vijf up-firing drivers, side-firing drivers. Deze soundbar beschikt ook over alle nieuwe Wowcast-functionaliteiten, waaronder de mogelijkheid je LG-televisie en de soundbar draadloos met elkaar te koppelen. Ook worden de luidsprekers van de televisie gebruikt voor een optimale audio-ervaring. De soundbar biedt ondersteuning voor Dolby Atmos en DTS:X, en beschikt over verbeterde AI-kamerkalibratie. Ook de nieuwe DSG10TY en DS70TY beschikken over al deze mogelijkheden. De DS95TR wordt geleverd met draadloze speakers voor de achterzijde van de ruimte en een draadloze subwoofer.

Naast de S95TR komt de Zuid-Koreaanse fabrikant in 2024 met de SG10TY, S90TY, S70TR, S70TY, S60TR, S60T, S40T en S20T soundbars. De SG10TY is speciaal ontwikkeld om perfect te passen bij de oled tv’s van het bedrijf, terwijl de S70TY speciaal voor de QNED lcd-modellen ontwikkeld is. Beide soundbars kunnen draadloos verbinding maken met de televisie waardoor een hdmi-kabel tot het verleden behoort.

Tot slot is de AI Room Calibration-functie voor 2024 vernieuwd. Hiermee kunnen voortaan ook de achterspeakers gekalibreerd worden. Sommige nieuwe soundbars komen met een Pro-versie van deze functie waarmee de speakers in de kamer virtueel verplaatst kunnen worden wanneer ze fysiek niet op een optimale positie staan.

Naast de soundbars verrijkt LG de audio-ervaring met de nieuwste Bluetooth-speakers uit de XBOOM-serie, waaronder de DX02T-, DXG8T- en XL9T-modellen, ontworpen voor gebruik zowel thuis als onderweg. Deze luidsprekers bieden niet alleen geluid van hoge kwaliteit, maar ook een langere batterijduur en, bij bepaalde modellen, lichteffecten.

Meer details over de nieuwe soundbars en luidsprekers verschijnen op een later moment, waarmee we dit artikel aanvullen. Hieronder vind je een overzicht van de modellen die aangekondigd zijn, inclusief de lanceerdata en adviesprijzen. Let wel; de adviesprijzen gelden voor de Duitse markt dus deze kunnen nog licht afwijken voor Nederland en België.

Modellen en prijzen LG soundbars 2024

Model Beschikbaarheid Adviesprijs (euro) DS95TR mei € 1.799 DS90TR juni € 1.299 DS90TY juni € 1.199 DS80TR juni € 1.199 DSG10TY april € 1.199 DS77TY mei € 799 DS70TR juli € 599 DS70TY augustus 499€ DS60TR mei 449€ DS60T april 349€ DS40T april € 299 SPT8-S juni 129€

Modellen en prijzen LG Bluetooth speakers 2024