Philips TV brengt Titan OS smart tv-platform naar televisies

Wie onze website regelmatig bezoekt zal iets herkenbaars zien. Dit smart tv-platform werd namelijk afgelopen september al getoond door TP Vision, als zijnde een nieuw, eigen platform. Helemaal eigen is het dus niet. Titan OS is namelijk een technologie-, entertainment- en reclamebedrijf, dat vandaag de lancering van haar activiteiten aan en daarmee de introductie van een onafhankelijk Europees besturingssysteem voor smart-tv’s introduceert. Gelijktijdig introduceert de organisatie ook haar Titan-advertentiedivisie.

TP Vision en Titan OS S.L. gaan een strategische samenwerking aan, nadat het al nauw heeft samengewerkt aan tv’s draaiende op het bestaande Linux platform. Het nieuwe Titan OS besturingssysteem zal worden geïntegreerd in Philips- en AOC-tv’s in Europa en Latijns-Amerika. Het nieuwe besturingssysteem zal op korte termijn worden geïntroduceerd in Europa middels twee mid-range modellen, de PML9009 mini-led-set (The Xtra – Ambilight TV) en het PUS8909 premium LED-model (The One – Ambilight TV). Beide modellen komen in de eerste helft van 2024 op de markt.

Het besturingssysteem zal tv-eigenaren volgens TP Vision toegang geven tot een uitgebreide lijst met premium-applicaties, kanalen (waaronder FAST) en app content. Er zijn overeenkomsten met wereldwijde en lokale partners, waaronder Netflix, Prime Video, Youtube, Disney +, Pluto TV, DAZN, onder vele anderen.