Philips introduceert compacte TAB6309 soundbar

De kleine soundbar van Philips biedt een kamervullend geluid zonder enig risico het scherm te overlappen dankzij zijn lage profiel van slechts 37mm hoog (wat te vergelijken valt met de hoogte van een luciferdoosje). Ook over de breedte (van ongeveer 88cm) is nagedacht; door de beperkte breedte steekt hij niet uit bij gebruik in combinatie met een 43-inch en valt hij bij grotere maten tv’s netjes weg te werken tussen de voetjes.

De Philips TAB6309 soundbar biedt zowel Dolby Atmos als DTS Virtual:X compatibiliteit, allemaal in een 2.1 systeem met een 320W maximale output. De draadloze subwoofer is ook compact en kan zowel horizontaal of verticaal worden geplaatst zodat deze uit het zicht kan worden geplaatst. Ook wordt een wandsteun voor de soundbar meegeleverd.

Ook op het gebied van connectiviteit heb je de beschikking over HDMI eARC, Optical Aux-in en USB playback, terwijl het Philips EasyLINK-systeem je in staat stelt om je Philips TV en soundbar met één afstandsbediening te bedienen. Draadloze connectiviteit omvat Bluetooth 5.3 en LE Audio ondersteuning.

De TAB6309 kan naar wens worden ingesteld en gepersonaliseerd via de Philips Home Entertainment App – of via de meegeleverde afstandsbediening – met vier EQ-modi (voor bijvoorbeeld films of een speciale voetbalmodus) plus een speciale Dialoogverbeteringsmodus (voor heldere stemmen).

De TAB6309 is tijdens de introductie te koop voor adviesprijs van €399.