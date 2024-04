Titan OS: de nieuwe troef voor Philips tv’s?

Titan OS, een Europese oplossing

Vorig jaar liet TP Vision al weten dat er een nieuw smart tv OS in de maak was, maar het was toch een verrassing om te horen dat ze dit jaar een hele reeks modellen met het nieuwe OS zouden uitrusten. Het gaat om alle LCD-modellen, en de OLED 7-series. De OLED 8-series en de OLED 9-series blijven op Google TV. Nog een verrassing was dat ze in zee gegaan waren met een jong Europees bedrijf, Titan OS. Om die beslissing wat beter te kunnen kaderen, spraken we met met Kostas Vouzas, CEO Europe & Americas – Philips TV & Sound.

Welke factoren hebben de beslissing beïnvloed om Titan OS te selecteren voor jullie producten?

Kostas Vouzas: “We hebben de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen geleverd om onze ontwerpen te verfijnen, de beeldkwaliteit te verbeteren en de gebruikerservaring te optimaliseren, inclusief de interface en toegankelijkheid. We merken echter dat traditionele kijkmethoden plaats gemaakt hebben voor nieuwe gewoontes. Aangezien consumenten steeds meer verwachten dat producten naadloos integreren met hun levensstijl, is het waarborgen van een gebruiksvriendelijke ervaring van het grootste belang geworden. Dat we bij Titan OS zelf ook input konden leveren tijdens de ontwikkeling is daarom een belangrijke factor geweest. Zo zijn we zeker dat het resultaat beter afgestemd is op de behoeften en voorkeuren van consumenten. Daarnaast willen we competitief blijven, en dat vereist een focus op zowel consumenten- als bedrijfsvoordelen. Titan OS laat ons toe nieuwe inkomstenstromen te verkennen. Tot slot spelen toekomstbestendigheid en duurzaamheid een cruciale rol in ons besluitvormingsproces. Door voortdurende innovatie en gebruikersbetrokkenheid prioriteit te geven, streven we ernaar producten aan te bieden die in de loop der tijd relevant en waardevol blijven voor consumenten.”

Zie je de belangrijkste voordelen op korte termijn of lange termijn?

Kostas Vouzas: “De impact van onze keuze strekt zich verder uit dan alleen de directe resultaten. Het gaat om het creëren van blijvende waarde. Betrokkenheid bij consumenten is cruciaal in dit landschap. Daarom voeren we gesprekken met hen en benutten we sponsorships zoals met FC Barcelona. Ze zijn essentieel om onze band met ons publiek te versterken. Hoewel de tastbare voordelen mogelijk niet direct zichtbaar zijn in het volgende kwartaal, leggen deze inspanningen de basis voor toekomstige beloningen.

We introduceren daarom niet alleen nieuwe producten, maar we denken ook aan de bestaande televisies. Dit betekent dat apparaten die één of twee jaar geleden zijn gekocht, ook upgrades zullen ontvangen die de gebruikerservaring aanzienlijk verrijken (nvdr: die toestellen krijgen een upgrade naar Titan OS, maar exacte details over welke toestellen het gaat, zijn er nog niet). Zie het als het hebben van een gloednieuwe tv zonder afbreuk te doen aan de elementen die je hebt leren waarderen aan je huidige opstelling. Het draait om het naadloos integreren van innovatie terwijl we behouden wat onze producten uitzonderlijk maakt.”

Hoe beperken jullie de risico’s die verbonden zijn aan het overschakelen naar een nieuwe smart tv-platform?

Kostas Vouzas: “We hebben de volste overtuiging in onze plannen. Hoewel we het partnerschap pas in januari hebben aangekondigd, is het belangrijk om weten dat we hier al zeker twaalf maanden aan werken. Het is een proces dat gepaard gaat met uitgebreide tests en voortdurende aanpassingen. Natuurlijk zijn er inherent risico’s verbonden aan technologische veranderingen. Hoewel ik geen foutloos resultaat kan garanderen, is het belangrijkste dat we in staat zijn om eventuele problemen snel aan te pakken. Met de mensen van Titan OS hebben we een specifiek team dat als onafhankelijke entiteit opereert. Zij zorgen er dagelijks voor dat elk aspect grondig wordt onderzocht en verbeterd. En uiteraard wachten we niet gewoon af. Iedereen, van ons team in Gent tot onze fabrieksmedewerkers in Polen, is volledig betrokken bij het proces. De overgang van het ene besturingssysteem naar het andere brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee, ondanks het werk dat het afgelopen jaar is verricht. Het is echter belangrijk om te erkennen dat in het voortdurend veranderende landschap van technologie perfectie een bewegend doelwit is.”