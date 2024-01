LG Display belooft 3000 nits helderheid met nieuwe MLA oled-displays

Eerder deze week liet Samsung al weten dat de nieuwste generatie QD-OLED-schermen een helderheid van maximaal 3000 nits kunnen halen. Natuurlijk kan LG Display dan niet achterblijven. Volgens de Zuid-Koreaanse fabrikant is de MLA-techniek voor oled-displays flink verbeterd, wat ook een helderheid van 3.000 nits moet opleveren.

De tweede generatie van de techniek krijgt van LG Display de naam ‘META Technology 2.0’ mee. In de basis maakt de techniek gebruik van minuscule lenzen in het scherm waarmee een hogere helderheid en een betere kijkhoek gerealiseerd kunnen worden dan met conventionele oled-schermen. De META Technology 2.0 is volgens LG 42 procent helderder dan deze conventionele schermen.

De tweede generatie MLA oled-panelen is dit jaar te vinden in oled-televisies van meerdere fabrikanten. Zo heeft LG de nieuwe G4- en M4-series met MLA al aangekondigd en introduceerde Panasonic gisteren de Z95A-serie oled-televisies met het nieuwste MLA-paneel.