Samsung Smart Hub 2024 (Tizen 8): alles dat je moet weten

Start, Ontdekken

Of je nu Netflix wil streamen, live tv kijken of een HDMI-bron bekijken, al deze zaken vind je terug in de Ontdekken tab. We blijven maar matig enthousiast over de indeling van de ruimte op dit scherm. De bovenste helft bevat voorlopig niets, maar kan mogelijk wel content-gerelateerde reclame krijgen zoals dat op andere smart tv-systemen ook het geval is.

Net daaronder vind je een rij ‘Aanbevolen voor u’, met als eerste tegel links de meest recent gebruikte bron. De aanbevelingen lijken enkel uit de Samsung TV Plus-app te komen, wat het nut toch beperkt. Samsung TV Plus is een gratis streamingdienst die een hele reeks internet tv-kanalen aanbiedt. De app integreert zich ook volledig in de live tv-omgeving.

Pas daaronder vind je je rij met favoriete apps. Deze rij kan je zelf aanpassen, maar dat is dan ook het enige wat je in de hele interface kunt personaliseren. De Een nuttige tip: je kan ook HDMI-ingangen en live tv in deze rij plaatsen. Vermits de afstandsbediening geen knop heeft voor externe ingangen is dat de beste oplossing.

De Ontdekken tab gaat verder wanneer je naar beneden scrollt, maar de enige zaken die je er vindt zijn aanbevelingen uit verschillende streamingdiensten (Netflix, Prime Video, Disney+, Rakuten TV, YouTube, Apple TV). De volgorde waarin deze rijen verschijnen wordt bepaald door de volgorde van de rij van je favoriete apps. Wanneer je een app verwijdert uit die favoriete rij, verdwijnt ook de rij met aanbevelingen van die app.