Sony soundbar en audio line-up 2024

Sony 2024 soundbar en audio line-up

De Bravia Theatre Bar 9 is het nieuwe topmodel. De soundbar bevat 13 luidsprekers en vier passieve radiatoren. Ze is ook wat compacter dan de voorganger (HT-A7000), vooral in de diepte. Het design is soberder met een hoofdzakelijke stoffen afwerking. De demo, een clip uit Venom, liet niets aan de verbeelding over, de klank is indrukwekkend. Ook de HT-A5000 krijgt een opvolger, de Bravia Theatre Bar 8, met 11 luidsprekers. Ook deze is wat compacter en krijgt dezelfde afwerking heeft als de Bar 9. Beide gebruiken Spatial Sound Mapping voorde creatie een geluidsveld. Ze zijn ook te uit te breiden met achterluidsprekers en subwoofers.

De Bravia 9 mag dan een indrukwekkende soundbar zijn, we vonden de Bravia Theatre Quad speakers interessanter. Het zijn vier platte luidsprekers van ongeveer 30cm x 30cm in een neutrale, beige grijze kleur. Elke speakers heeft vier drivers, waarvan een upfiring is. Waarom zijn ze zo interessant? Je hoeft ze niet perfect te plaatsen, zelfs niet symmetrisch rond de zitplaatsen. Ook in de hoogte mag je ze anders plaatsen. Tijdens de installatie meet het systeem de akoestiek van de kamer en de plaatsing van de speakers. Na de installatie creëren de luidsprekers dankzij Spatial Sound Mapping een geoptimaliseerd geluidsveld met twaalf fantoomluidsprekers. Sluit je de set aan op een een Bravia tv, dan kan je Acoustic Center Sync gebruiken zodat de tv-luidspreker meewerkt. Een subwoofer is optioneel.

De aantrekkingskracht is natuurlijk de discrete aard van deze opstelling. Daarom voorziet Sony ook geen andere kleuren van covers, al vinden we dat jammer. Elke luidspreker is voorzien van een kleine stand, zodat je ze op een meubel kunt plaatsen, maar die dubbelt ook als wallmount. De demonstratie van deze set was erg overtuigend, al zeggen we er wel bij dat de speakers redelijk ideaal opgesteld stonden.

De Bravia Theatre U is een persoonlijke luidspreker die je rond je nek draagt. De ingebouwde batterij is goed voor 12hr luisterplezier. Hij kreeg gaming-opties, zo kan je je PS5-controller verbinden met de luidspreker. Je kan maximaal twee banden verbinden met de tv. In de demo vonden we een verrassend goed surroundgeluid, prima dialoog en voldoende volume, terwijl hij voor mensen rondom je echt niet luid klinkt. Deze nieuwe versie heeft geen extra dongle meer nodig, dat maakt installatie wat netter.