LG introduceert 2024 QNED lcd led-tv’s

WebOS 2024

Natuurlijk brengt LG in 2024 ook een nieuwe versie van het webOS-smart tv-systeem op de markt. webOS 24 komt naar alle modellen die in 2022 of later op de markt gebracht zijn en vanaf nu belooft LG vier jaar lang updates voor alle verkochte televisies.

In 2024 is webOS nog steeds een smart tv-interface dat het volledige scherm beslaat, maar er zijn vernieuwingen te vinden. Zo zien we aan de linkerzijde nu een gebruikersprofiel, de instellingen en zoekfunctie terug. Bovenaan zien we de beruchte plek voor advertenties terug, net als onderin het scherm. De ‘kaarten’ in de tweede rij zijn voortaan dynamisch, waarmee je functies te zien krijgt zodra je er overheen beweegt.

Ook nieuw is de mogelijkheid om tot tien profielen aan te maken, met desgewenst voor ieder profiel een eigen pincode. In 2024 beschikken bijna alle modellen over Apple AirPlay 2 én Google Chromecast. Daarnaast wordt de Matter-standaard voor het smarthome ondersteund.