The Freestyle is een populaire, draagbare projector van Samsung, geschikt voor vrijwel alle toepassingen. Het apparaat beschikt over diverse smart-functies en de Samsung Gaming Hub, zodat je er zowel voor het spelen van games als het kijken van films en series mee uit de voeten kunt.

De nieuwe 2023-versie van The Freestyle beschikt over de nieuwe Smart Edge Blending-technologie. Hiermee is het mogelijk om meerdere projectoren naast elkaar te plaatsen om zo één bioscoopbeeld te creëren. De projector beschikt daarnaast nog steeds over triple-laser lichtbron met Auto Focus.

In 2023 introduceert Samsung ook een nieuwe versie van de ultra short throw-laserprojector, The Premiere 8K. De ultra-short throw projector line-up wordt nu uitgebreid met een 8K-model, waardoor je hetzelfde ultragrote scherm in een nog hogere resolutie krijgt. Met een maximale schermgrootte van 150 inch en inclusief een Dolby Atmos-audiosysteem.

Samsung introduceerde eerder al nieuwe microled-televisies, een nieuwe Neo QLED tv line-up en twee tv-series met QD-OLED-modellen.