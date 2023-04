LG webOS 23: alles dat je moet weten over het smart tv-platform van LG

Software updaten

Deze gids is gebaseerd op de OLED65G36LA (met softwareversie 03.10.24, april 2023), maar is van toepassing op nagenoeg alle 2023 LG tv’s.

Het is aan te raden om regelmatig even te controleren of er updates zijn. Dat doe in de Instellingen, via “Ondersteuning”, “Software-update” en klik op “Controleren op updates”. Je vindt op dat scherm ook de huidige versie. Vink ineens ook “Automatische updates” aan, dan checkt de tv zelf regelmatig of er nieuwe software is.

In 2022 is de nummering van het OS aangepast, LG gebruikt nu versienummers die naar het releasejaar verwijzen, WebOS 22 en nu WebOS23. Belangrijk om weten: nieuwe versies stromen in principe niet door naar oudere toestellen. App-updates en bepaalde features kunnen eventueel op vroegere versies beschikbaar komen, maar dat is nooit gegarandeerd.