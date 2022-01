Alles over QD-OLED: hoe werkt het en wat zijn de voor- en nadelen?

Wie zal QD-OLED producten lanceren?

Alhoewel de aangekondigde technologie uit de labo’s van Samsung Display komt, zijn er voorlopig geen aankondigingen van Samsung Electronics, noch voor een tv, noch voor een monitor. Dat is enigszins verrassend. Het is speculeren naar de reden daarvoor, alhoewel de beperkte productiecapaciteit mogelijk een reden is.

Samsung noemt de technologie overigens ‘QD Display’, er is geen vermelding van het woord OLED. Dat is vermoedelijk een gevolg van de jarenlange rivaliteit tussen Samsung QLED tv’s en LG OLED-tv’s. Maar dat betekent niet dat Samsung Electronics niet klaar is met een tv. Die is er wel degelijk, maar wordt mogelijk pas later op het jaar geïntroduceerd.

De eerste tv die effectief aangekondigd is, is de Sony XR65A95K. Die zal beschikbaar zijn in 55 en 65 inch, helaas voorlopig nog geen prijs bekend. Ook Sony koos voor een verwarrende benaming. De XR65A95J valt onder de paraplu van de OLED-modellen. Je herkent de QD-OLED technologie aan de benaming XR Triluminos Max, de traditionele OLEDs gebruiken XR Triluminos Pro.

Naast het 55 en 65 inch 4K-paneel, maakt Samsung ook een 34 inch 3440×1440 paneel voor monitoren. Dat paneel zal je terugvinden in de Dell/Alienware AW3423DW. De monitor heeft een 175Hz refreshrate. Opvallend, deze monitor komt met een 3 jaar garantie die ook OLED burn-in dekt. Ook hier is de prijs echter nog niet gekend.