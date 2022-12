LG kondigt nieuwe soundbars voor 2023 aan

LG brengt in 2023 tal van nieuwe soundbars op de markt, waaronder de SC9 en SE6. De nieuwe soundbars zijn volgens LG de perfecte match voor de 2023 tv line-up van het bedrijf en moeten een krachtig, gedetailleerd geluid, een scala aan praktische functies en stijlvolle designs bieden.

LG 2023 soundbars

Eén van de features die LG benoemd is Wowcast, wat een functie is die we een jaar geleden ook al in persberichten van het bedrijf voorbij zagen komen. Simpel gezegd biedt deze functie draadloze communicatie tussen een compatibele tv en de soundbar, zonder verlies in audiokwaliteit. Wanneer ze gekoppeld zijn, bieden LG soundbars en tv’s daarnaast nieuwe functies zoals WOW Orchestra. Door deze functie gebruiken zowel de tv als de soundbar alle audio-kanalen om een uitgebreid geluidsveld te creëren met verbeterde hoogte, diepte en kracht. Luisteraars kunnen genieten van Dolby Atmos en IMAX Enhanced kwaliteit aangedreven door DTS:X. LG’s soundbars voegen ook een interface toe aan het Home Dashboard op LG tv’s, waardoor je de soundbar-instellingen kunt beheren en geluidsfuncties kunt delen met de tv.

De nieuwe soundbars komen met een design dat aansluit bij het minimalistische ontwerp van LG’s nieuwste tv’s. Met behulp van een nieuwe beugel kunnen gebruikers hun soundbar direct onder LG tv’s plaatsen. De beugel, die aan de achterkant van een compatibele tv bevestigd kan worden, wordt gebruikt om de nieuwe soundbars tegen de muur te bevestigen of te plaatsen op een locatie die de beste geluidservaring biedt. De beugel verbergt kabels en bespaart gedoe om gaten in de muur te boren.

Advertentie

De 2023 soundbars zijn voorzien van de Triple Sound Technology, waaronder een Triple Up-Firing Speaker. Nieuw dit jaar is Triple Level Spatial Sound Technology met kanaalanalyse die wordt uitgevoerd door een HRTF-gebaseerde 3D-engine om een virtuele mid-layer toe te voegen. Het resultaat is volgens LG een realistisch geluid met een gevoel van ruimte dat luisteraars in het midden van een audio-omgeving plaatst. Soundbars komen ook met de Smart Up-mixer, die twee-kanaals audio omzet in een meerkanaals surround. LG’s verbeterde AI Room Calibration stemt de audio-uitvoer af op de ruimte van de gebruiker en analyseert de omstandigheden, waarna die informatie wordt toegepast op de instellingen van de soundbars.

De nieuwste soundbars van LG ondersteunen VRR, ALLM en 4K/120Hz pass-through. Ook worden lossless playback en streamingdiensten zoals Tidal en Spotify ondersteund. Meer details worden tijdens CES 2023, de beurs die volgende week van start gaat in Las Vegas, bekendgemaakt.