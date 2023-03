Samsung 2023 soundbar line-up, met HW-Q990C topmodel

Samsung 2023 soundbars

Samsung heeft zijn soundbars voor 2023 weer een upgrade gegeven, maar de verschillen met vorig jaar zijn niet heel groot. Een paar design-upgrades en een aantal verbeterde functies. Ook houdt Samsung verschillende modellen uit 2022 in het assortiment.

Het vlaggenschip voor dit jaar is de HW-Q990C, welke 11.1.4-kanaals audio biedt. Het topmodel biedt een vermogen van ruim 650 Watt en komt met draadloze speakers voor de achterzijde van de kamer. In totaal zijn er maar liefst 22 speakers aanwezig. Dolby Atmos en DTS:X worden ondersteund en een draadloze subwoofer zorgt voor de lage tonen.

De soundbar komt verder met Apple AirPlay 2, bluetooth, WiFi en een functie voor automatische kamerkalibratie, genaamd ‘Q Calibration / Space Fit’. Ondersteuning voor HDMI eARC is aanwezig, en spraakbediening vindt plaats via Google Assistant. Tot slot is net als vorig jaar ‘Q-Symphony‘ aanwezig zodat de soundbars perfect samenwerken met de tv’s van Samsung.

Een stapje lager zien we de HW-Q800C soundbar terug. Dit is een 5.1.2-kanaals soundbar met 11 speakers en een vermogen van 360 watt. Ook dit model ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X. Weer een stapje lager is de HW-Q700C te vinden, wat een 3.1.2-kanaals soundbar met 9 speakers is. Het assortiment soundbars van Samsung is zeer uitgebreid, met voor elk budget en elke situatie wel een oplossing.