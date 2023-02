Philips lanceert OLED+908 en OLED808 oled-televisies

Philips OLED808 oled tv

Een stapje lager zien we de OLED808-serie terug. Deze serie komt ook in kleinere formaten. Naast 55-inch, 65-inch en 77-inch kan de OLED808 ook in 48-inch en 42-inch gekocht worden.

Net als de OLED908-serie is de OLED808-serie uitgerust met de nieuwe 7e generatie P5 AI-processor. Het oled-paneel is de OLED.EX-variant die we terugzagen in de premium toestellen van vorig jaar. Hiermee kan een helderheid tot 1000 nits behaald worden, al geldt dat alleen voor de 55-inch varianten en groter.

Voor de audioweergave is de OLED808 voorzien van een ingebouwd 2.1-kanaals audiosysteem met een vermogen van 70 watt. De 42-inch versie krijgt een iets kleiner systeem met een vermogen van 50 watt. De digitale cross-over regelt de distributie naar de tweeweg linker- en rechterluidsprekers, de speciale drievoudige ring en naar achteren gerichte basdriver – ondersteund door vier passieve radiatoren.

Alle Philips oled-modellen voor 2023 beschikken over ondersteuning voor hdmi 2.1 met eARC, Dolby Atmos en Dolby Vision. Ook 4K/120Hz, VRR (4K/40-120Hz), FreeSync Premium, Nvidia G-SYNC en Auto Game- en Auto-Low-Latency-modi worden ondersteund. Net als de OLED908 komt de OLED808 met Google TV als smart tv-platform.

De OLED808 heeft een slank ontwerp zonder randen en een donker metalen frame aan de buitenkant. De meeste versies van de OLED808 zijn voorzien van een nieuwe centrale, elegante EVO-draaistandaard van gesatineerd chroom, met als enige uitzondering het 77-inch model dat nieuwe metalen, platte, gesatineerde chromen pootjes gebruikt. De tv’s komen met het Next Gen driezijdige Ambilight-systeem. Ambilight Next Gen werd vorig jaar al aangekondigd voor de topmodellen. In plaats van de aan de achterzijde gemonteerde leds in groepen te verdelen, maakt de technologie nu individuele bediening van elke led mogelijk voor een breder scala aan kleuren en een nauwkeurigere match met het beeld op het scherm.

De Philips OLED808 is vanaf mei 2023. Prijzen worden later bekendgemaakt.

Philips 2023 lcd led tv’s

Naast oled-televisies heeft TP Vision ook een aantal nieuwe lcd led-televisies voor 2023 aangekondigd, waaronder de The Xtra-modellen met miniled.