CineBeam Qube is een nieuwe draagbare 4k-laserprojector van LG

De nieuwe projector transformeert volgens LG iedere kamer om tot een bioscoop. De CineBeam Qube kan in 4K UHD projecteren (3.840 bij 2.160 pixels) en op een oppervlakte tot 120-inch. De helderheid van 500 ANSI Lumens is niet zo hoog in vergelijking met high-end modellen. Wel is er ondersteuning voor HDR 10, is er een 450,000:1 contrast ratio en ondersteuning van 154 procent van DCI-P3. Dit model is relatief klein en compact met een rechthoekig uiterlijk en een draaghendel dat 360 graden kan draaien.

Deze projector is dan ook gemaakt om overal mee naartoe te nemen en dat zien we dan ook wel aan de specificaties. Niet zo high-end als je zou willen, wel makkelijk om mee te nemen naar iedere kamer of een andere locatie. Met afmetingen van 80 x 135 x 135 mm en een gewicht van slechts 1.49 kilogram moet dan geen probleem zijn. Zo heb je overal toegang tot een scherm van maximaal 120-inch.

De CineBeam Qube heeft inputs voor HDMI eARC en usb-type-c. Je kunt de laserprojector bedienen via Android of iOS. De projector zelf draait op het bekende besturingssysteem van de LG-televisies, namelijk webOS. In dit geval webOS 6.0. Hiermee heb je direct toegang tot je favoriete streamingdiensten als Netflix, Disney+, Prime Video en YouTube.

Prijs en beschikbaarheid

We moeten nog even wachten op de prijs en beschikbaarheid. LG gaat dit ongetwijfeld komende week bekendmaken tijdens de CES 2024 in Las Vegas.