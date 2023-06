Panasonic presenteert 2023 tv line-up met MZW2004 topmodel

Panasonic MZT1506 oled tv

Een stapje lager zien we de MZT1506 (MZ1500) oled-televisie terug, voorzien van een Master OLED PRO-scherm en naar voren gerichte speakers. Deze televisie krijgt een minder geavanceerd luidsprekersysteem dan de MZW2004-serie maar moet qua beeldweergave te vergelijken zijn. Echter, in tegenstelling tot de MZW2004 beschikt de MZT1506 niet over een MLA-paneel met een OLED.EX-paneel. Wel is de heatsink aanwezig. De overige specificaties komen ook grotendeels overeen met die van de MZW2004-serie. Zo is de HCX Pro AI-processor aanwezig, is er volledige HDR-ondersteuning, heb je de beschikking over hdmi 2.1-poorten en heb je toegang tot alle premium gaming-features zoals HFR, VRR en ALLM.

De MZT1506-serie heeft een ingebouwde naar voren gerichte speaker en subwoofer voor een ruimtelijk geluidsveld met Dolby Atmos. Voor smart tv en streaming het My HomeScreen 8.0 aanwezig. De serie zal verkrijgbaar zijn in 42-, 48-, 55- en 65-inch formaten. Let wel; de 42-inch en 48-inch modellen komen met een standaard oled-paneel, niet het Pro-paneel. Ook is de front firing-speaker niet aanwezig op de twee kleinere modellen,