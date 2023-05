Sony kondigt HT-S2000 3.1-kanaals soundbar aan

Met Vertical Surround Engine en S-Force Pro Front Surround creëert de HT-S2000 volgens Sony bioscoopsurroundgeluid, inclusief Dolby Atmos en DTS:X. Vertical Surround Engine moet audio boven de luisterpositie plaatsen, terwijl S-Force Pro geluid van de zijkanten creëert. Met de up mixer van Sony wordt driedimensionaal surround sound ervaren, niet alleen met content in surround sound-formaat, maar ook met stereocontent, zoals video- of muziekcontent die wordt gestreamd vanaf het internet of Bluetooth-apparaat. De technologie analyseert de track in realtime en scheidt de audio in de afzonderlijke delen (zoals stemmen, geluidseffecten of muziekinstrumenten) en wikkelt deze om de luisteraar heen. De HT-S2000 heeft een speciale middenluidspreker voor heldere dialoog en een ingebouwde dubbele subwoofer voor een krachtige bas.

Het instellen en gebruiken van de soundbar gebeurt middels de nieuwe Sony Home Entertainment Connect-app. De app leidt de gebruiker door de eerste instellingen, helpt bij het oplossen van problemen en biedt volledige controle over volume, geluidsvelden en meer vanaf een smartphone. De app biedt ook nuttige informatie zoals aanbevelingen voor functies, nieuwe software-updates en meer.

Met de optionele draadloze subwoofer (SA-SW5 / SA-SW3) kunnen meer lage tonen toegevoegd worden. Voeg de optionele draadloze achterluidsprekers van Sony (SA-RS3S) toe om de bioscoopervaring intenser te maken.

Advertentie

De Sony HT-S2000 zal een verkoopprijs hebben van €499 en is vanaf juni verkrijgbaar.