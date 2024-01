LG brengt transparante oled tv dit jaar op de markt

LG brengt in 2024 zijn eerste volledig transparante oled-televisie op de markt. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft tijdens CES 2024 een 77-inch model getoond dat over een speciaal contrastscherm beschikt dat omhoog gebracht kan worden voor een verhoogd contrast, en dus minder transparantie.

Het transparante model krijgt de naam Signature OLED T mee en moet ergens dit jaar op de markt verschijnen. Over de prijs is nog niets bekendgemaakt, maar we verwachten geen betaalbaar prijskaartje. Wel liet LG weten dat de televisie voorzien is van de Zero Connect Box, waarop alle randapparatuur aangesloten kan worden. Deze box communiceert draadloos met de televisie.

Daarnaast is het model voorzien van de nieuwe Alpha 11-processor en LG’s eigen webOS smart tv-systeem. Speciale toevoegingen zijn een balk met widgets onderin het scherm en een always on-modus waarmee het scherm te gebruiken is als fotolijst of schilderij.