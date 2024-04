Een bezoek aan de Sony Pictures filmstudio

Dolby Atmos

De ‘native mix’ wordt altijd in het best mogelijke formaat gedaan, en dat is tegenwoordig vaak Dolby Atmos. Tijdens de mix werkt men niet met kanalen, maar werkelijk met objecten. Er is een basiskanaal, het ‘bed’, maar wanneer een object meer specifiek te horen moet zijn, krijgt het een eigen ‘object’ dat vervolgens heel precies in de ruimte geplaats en bewogen wordt. Dolby Atmos heeft ruimte voor 128 kanalen en ongeveer 118 daarvan zijn objecten. Op de mixingmonitor zien we de objecten bewegen, en uiteraard horen we dat ook. Eén demonstratie volstaat om ons te overtuigen, de klank in dit professioneel theater ga je nergens ander terugvinden.

Eens dit proces klaar is, wordt de ‘native mix’ naar de gewenste formaten voor Home Theater gebracht. Dat kan Dolby Atmos zijn, maar ook een gewone 5.1 of 7.1. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan dialogen, die blijven het belangrijkst. Maar daarnaast blijft er ook in dit stadium veel aandacht om de oorspronkelijke sfeer en intentie van de filmaker te bewaren.