Panasonic tv’s met Fire TV krijgen ‘always-smart display’

Gisteren kondigde Panasonic zijn nieuwste oled-televisies voor 2024 aan, met als meest opvallende vernieuwing de komst van Amazon’s Fire TV. Dit is het smart tv-platform dat door Amazon ontwikkeld is en tot nu toe was dit platform op maar een klein aantal televisies te vinden. Met Panasonic wil Amazon de markt veroveren.

Het MyHomeScreen-platform van Panasonic zelf, wat een doorontwikkeling van FireFox OS was, komt niet meer terug naar televisies van de Japanse fabrikant. In plaats daarvan kiest Panasonic voor Fire TV. Dit platform biedt toegang tot vrijwel alle populaire apps, heeft Amazon Alexa als spraakassistent en kent integratie van Apple AirPlay 2 en Apple HomeKit.

Ook brengt Fire TV een compleet nieuwe interface naar Panasonic-televisies. Volgens Panasonic maakt deze interface het nog eenvoudiger om content te ontdekken en weer te geven. Dankzij de integratie van Alexa – een in Nederland en België helaas weinig gebruikte assistent – kun je spraakopdrachten uitvoeren en smarthome-apparatuur bedienen.

Wanneer de televisie niet aanstaat kan deze volgens Panasonic gebruikt worden als always-smart display. Dit betekent dat het scherm interessante informatie zoals het nieuws en het weer toont, maar ook toegang geeft tot gekoppelde smarthome-apparaten die direct bediend kunnen worden.