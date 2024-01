Samsung lanceert drie oled tv-series voor 2024: S95D, S90D en S85D

Het topmodel voor 2024 is de S95D-serie. Deze televisie biedt volgens Samsung 20 procent meer helderheid dan het model van vorig jaar, met name op de 77-inch versie. De maximale helderheid zou dit jaar 3000 nits bedragen. Daarnaast maakt Samsung gebruik van de nieuwe ‘OLED Glare Free’-technologie waarmee de reflecties nog verder geminimaliseerd moeten worden, wat weer zorgt voor een verbeterde kleurnauwkeurigheid. Tot slot is de S95D-serie voorzien van de One Connect-box, waarop alle aansluitingen te vinden zijn. Dit maakt het toestel zelf zeer slank.

QD-OLED vs WOLED

Naar verwachting maakt de S95D-serie gebruik van de QD-OLED-techniek, waarbij de oled-techniek gecombineerd wordt met een quantum dot-filter. Ook de S90D-serie zou in sommige formaten ook van deze techniek gebruikmaken, terwijl de S85D-serie voorzien zou worden van de WOLED-techniek. Samsung brengt de S95D- en S85D-series op de markt in 55-inch, 65-inch en 77-inch formaten. De S90D-serie komt dit jaar ook in kleinere formaten; 42-inch, 48-inch, 55-inch, 65-inch en 83-inch.