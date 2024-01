Philips TV brengt OLED909 en OLED959 oled-tv’s op de markt

Philips OLED+959

Het flagship-model OLED+959 wordt in het derde kwartaal gelanceerd met een schermgrootte van 65 inch. Het OLED-model combineert de nieuwe 8e generatie P5 AI Dual Engine-processor met META Technology 2.0. De tv is voorzien van Ambilight Plus en een geïntegreerd Bowers & Wilkins 5.1.2-geluidssysteem van 102W.

Het audiosysteem omvat naar voren gerichte (front-firing), linker-, midden-, rechter- (LCR) luidsprekers, waarbij elke luidspreker twee 30 mm x 50 mm mid-range drivers plus een 19 mm titanium dome-tweeter per kanaal bevat (met de bekende B&W Nautilus-tube oplossing). De zijwaarts gerichte (side-firing) luidsprekers aan de linker- en rechterkant bevatten elk nog eens twee 30x50mm drivers, terwijl de Atmos-kanalen ook twee 30x50mm bevatten voor elk van de linker- en rechterhoogteluidsprekers (left and right elevation speakers). Alle luidsprekers zijn akoestisch geïsoleerd en gemonteerd in hun eigen rigide/stevige behuizingen. Aan de achterzijde van de set bevindt zich een speciale basbehuizing met een 75 mm subwoofer ondersteund door vier passieve radiatoren van 45 mm x 65 mm. Voor kijkers die nog diepere bassen wensen, biedt de OLED+959 de optie om een externe subwoofer aan te sluiten.

De OLED+959 kan aan de muur worden gemonteerd of op de vloer staan via zijn minimalistische, mid-slate gekleurde aluminium en stalen standaard. De naar voren, zijwaarts en omhoog gerichte luidsprekerbehuizingen zijn ook bedekt met een leisteen grijze Kadvrat Audiomix-stof.