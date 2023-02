Philips komt met ‘The Xtra’ miniled en ‘The One’ led-televisies

Eerder vandaag kondigde TP Vision al twee nieuwe Philips oled-televisies voor 2023 aan, waaronder het topmodel in de OLED908-serie. Daarnaast brengt het bedrijf verschillende nieuwe lcd-televisies op de markt.

De nieuwe televisies van Philips voor 2023 beschikken over een aantal belangrijke verbeteringen, waaronder de nieuwste, 7e generatie P5 processor. Natuurlijk is ook Ambilight dit jaar op verschillende modellen weer aanwezig.

Philips ‘The Xtra’ met miniled

Het eerste model in de nieuwe ‘The Xtra’-serie is de Philips 9308 miniled-tv, die in het derde kwartaal zal worden gelanceerd in de formaten 55-inch en 65-inch.

De televisies in deze serie beschikken over 7e generatie P5-processor en de toevoeging van een 120 Hz, 98% DCI WCG-paneel dat een lichtopbrengst van 1000 nits heeft. Ook is de tv voorzien van een 2.1-kanaals Bowers & Wilkins geluidssysteem met een vermogen van 64 watt.

Opvallend is dat TP Vision op deze modellen weer kiest voor een eigen, zelf ontwikkeld smart tv-platform. Dus geen Android TV meer op de topmodellen lcd-tv’s. Wel is Ambilight aanwezig, aan drie zijden.

Het Europese ontwerp van de televisie strekt zich uit tot een extra smal metalen frame in een donkere antracietkleurige afwerking, met een dunne strook over de onderkant van het scherm in een geborstelde zwarte glans die past bij de afwerking van de open frame-standaard. Het ontwerp is afgewerkt met de donkere Kvadrat audiomixstof voor de luidsprekergrill.

Een tweede nieuwe ‘The Xtra’ miniled-serie – de Philips 9008-serie – wordt ook gelanceerd in 55-inch, 65-inch en 75-inch met de 7e generatie P5, een 120Hz 1000 Nits-paneel, een 2.0-kanaals geluidssysteem met een vermogen van 40 watt en antracietgrijze pootjes.

De Philips 9308-serie en Philips 9008-serie zijn verkrijgbaar vanaf herfst 2023. De prijzen worden later bekendgemaakt.

Philips The One

Het concept van The One zien we al een paar jaar terug in de Philips tv line-up: betaalbare televisies die over alles beschikken dat je nodig hebt voor een goede kijkervaring. De serie zal in het tweede kwartaal van 2023 worden geüpgraded met twee nieuwe series: de Philips 8808 en 8508. Beide tv’s zijn uitgerust met de 7e generatie P5-processor.

De 8808 serie zal beschikbaar zijn in 43-inch, 50-inch, 55-inch, 65-inch, 75-inch en 85-inch schermformaten, en de 8508 zal beschikbaar zijn in 43-inch, 50-inch, 55-inch en 65-inch.

Beide series zijn voorzien van WCG-panelen, met 120 Hz voor de 8808-serie en 60 Hz voor de 8508-serie. Het 8508 60Hz-paneel beschikt bovendien over DLG- en HRS-technologie om 4K 120Hz-content te leveren met de vloeiende bewegingen.

Waar de ‘The Xtra’ modellen een zelf ontwikkeld smart tv-platform krijgen zijn 8808-serie en 8508-serie televisies wel voorzien van het Google TV smart tv-platform. Beide series bevatten daarnaast driezijdige versies van het Ambilight-systeem.

De 43-inch – 65-inch versies van de 8808-serie hebben een minimale antracietgrijze rand met een geborsteld effect aan de onderrand van het scherm. Ook de draaibare EVO-standaard is afgewerkt in antracietgrijs. De 75-inch en 85-inch versies van de 8808-serie zijn voorzien van metalen antracietgrijze uitgesneden ronde pootjes. De 8508-serie heeft een smalle antracietgrijze rand met een geborsteld effect aan de onderkant van het scherm en een in hoogte verstelbare antracietkleurige metalen standaard met behulp van grijze offset-sticks.

De Philips 8808 en 8508 zijn vanaf mei verkrijgbaar. Prijzen worden later bekendgemaakt.

Philips 2023 oled tv’s

Naast lcd led-televisies heeft TP Vision ook een aantal nieuwe oled-televisies voor 2023 aangekondigd, waaronder de OLED908+-serie met het nieuwe META-paneel.