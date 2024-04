Sony 2024 oled tv line-up en lcd led tv line-up

Drie nieuwe series

Het eerste dat je zal opvallen als je onderstaande line-up bekijkt is dat je een groot aantal modellen terugziet die in 2023 op de markt gebracht zijn, waaronder de A95L-serie met QD-OLED en de A90K oled-serie. Sony introduceert in 2024 namelijk maar drie nieuwe series; de BRAVIA 7, BRAVIA 8 en BRAVIA 9. Het topmodel is de BRAVIA 9, een miniled-televisie met nog meer zones en een hogere helderheid. De BRAVIA 8 is een nieuw oled-model dat net onder de A95L-serie valt en de BRAVIA 7 is een middenklasse QLED-model met miniled.

Sony BRAVIA XR 2024

BRAVIA XR is ook in 2024 de term waar het bij Sony om draait, met name als je op zoek bent naar een premium televisie. Deze term staat namelijk volgens Sony garant voor een optimale kijkbeleving, inclusief de Cognitive Processor XR met XR Clear Image-technologie. Deze zorgt voor nog minder ruis en biedt een verbeterde helderheid bij bewegende beelden, waardoor vervaging wordt verminderd. De Cognitive Processor XR maakt betere backlightbesturing mogelijk voor een hoger aantal lokale dimming-zones, een hogere helderheid en minder blooming. Het topmodel voor 2024, de BRAVIA 9, is een miniled-televisie met driemaal meer zones dan de X95L-serie en dus meer controle over een dynamische en contrastrijke weergave. Ook is dit model volgens Sony 50 procent helderder dan de X95L uit 2023.