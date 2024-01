LG Wowcast maakt draadloos lossless Dolby Atmos mogelijk

Tijdens CES 2024 heeft LG getoond dat het met de nieuwste versie van Wowcast Dolby Atmos-signalen draadloos en lossless kan versturen en ontvangen. De techniek is verwerkt in een aantal topmodellen televisies en soundbars van het bedrijf.

LG’s Alpha 11 AI-processor, te vinden in de G4- en M4-series oled tv’s, en de Alpha 9 AI-processor, te vinden in de C4-serie oled tv, maken gebruik van de nieuwste versie van Wowcast. Deze televisies kunnen een Dolby Atmos-signaal draadloos en zonder compressie naar een compatibele soundbar sturen. Hiervoor is dus geen hdmi-kabel meer vereist. De twee compatibele soundbars zijn de nieuwe LG S95TR en de nieuwe SG10TY. Beide modellen worden dit jaar op de markt gebracht.

Nu is deze techniek niet helemaal nieuw. Samsung heeft met Q-Symphony immers al iets vergelijkbaars op de markt. Echter, deze techniek maakt wel gebruik van een compressie waardoor de audiokwaliteit wat lager ligt.