De draadloze over-ear WH-CH720N-koptelefoon is uitgerust met Dual Noise Sensortechnologie en Sony’s Integrated Processor V1-chip voor noise cancelling. Deze lichtgewicht, draadloze headphone heeft een batterijduur tot 35 uur met noice cancelling (en 50 uur zonder ruisonderdrukking). De on-ear WH-CH520 draadloze koptelefoon biedt tot 50 uur batterijduur. Dit model heeft eveneens een nieuw ontwerp ten opzichte van zijn voorganger de CH510 en is beschikbaar in vier kleuren – zwart, blauw, wit en beige. Beide modellen beschikken over Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) en Multipoint verbinding voor eenvoudige connectiviteit tussen apparaten.

De WH-CH720N heeft ook twee microfoons in elke oorschelp die, in combinatie met de Dual Noise Sensortechnologie, omgevingsgeluid opvangen. Deze functionaliteiten verbeteren de helderheid van het geluid en de basweergave. Bovendien kunnen gebruikers met de Sony| Headphones Connect-app het omgevingsgeluid op 20 verschillende niveaus aanpassen voor onderweg.

Met 192 gram is de WH-CH720N de lichtste draadloze koptelefoon met ruisonderdrukking van Sony. Materialen van synthetisch leer en urethaan worden gecombineerd met een optimale structuur en afmetingen van de oorkussens voor goed comfort. De WH-CH520 is ook ontworpen voor dagelijks gebruik. De koptelefoon is voorzien van een verstelbare koptelefoon met vulling, zachte oorkussens en een lichtgewicht ontwerp.

Met de WH-CH720N en WH-CH520 kan het geluid worden aangepast met de Equalizer in de Sony Headphones Connect-app. Er kan gekozen worden uit verschillende instellingen om de geluidskwaliteit af te stemmen op het muziekgenre. Met de WH-CH720N-koptelefoon is het prettig om telefoongesprekken te voeren dankzij Sony’s precieze Voice Pickup-technologie om windruis te onderdrukken tijdens gesprekken. Beamforming microfoons met Precise Voice Pickup technologie zijn slim geplaatst om stemmen duidelijker en nauwkeuriger op te vangen in verschillende omgevingen.

De hoofdtelefoons kunnen dankzij Multipoint verbindingen gekoppeld worden aan zowel een laptop als smartphone. Zodra er via de smartphone telefoongesprek binnenkomt – terwijl de gebruiker op de laptop naar muziek aan het luisteren is – kan het telefoongesprek worden opgenomen. Via een aanraking van het touch-pad op de headphone kan direct en gemakkelijk geschakeld worden tussen de twee verbonden apparaten.

De WH-CH720N is verkrijgbaar in zwart, blauw en wit en zal vanaf maart 2023 te koop zijn met een adviesprijs van 150 euro. De WH-CH520 is verkrijgbaar in zwart, blauw, wit en beige en zal vanaf maart 2023 verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van 70 euro.